Vaca Muerta: Grupo Gilinski se convierte en el mayor accionista de GeoPark tras invertir USD 107 millones

El Grupo Gilinski, a través de la afiliada Colden, realizó una inversión de 107 millones de dólares en GeoPark, petrolera con sede central en Colombia y que el año pasado desembarcó en Vaca Muerta. De esta manera, se convirtió en su mayor accionista tras adquirir cerca del 20% de la compañía, con más 12.876.053 nuevas acciones ordinarias a un precio de 8,31 dólares por acción.

Según afirmó GeoPark a través de un comunicado, la reciente inversión refleja la confianza en su potencial de crecimiento en la región, incluyendo la consolidación de este sector en Colombia, la expansión en Vaca Muerta y el posible acceso en Venezuela, reservando al mismo tiempo “la flexibilidad para aprovechar otras oportunidades emergentes”.

Además, la petrolera señaló que recibió el interés de distintos inversionistas que evaluaban “posiciones accionarias significativas”. En esa línea, su directorio determinó que el Grupo Gilinski demostró estar alineado con la hoja de ruta y los principios de gobernanza de la compañía, motivo por el cual se consolidó el acuerdo entre ambas partes.

Tras la firma, el CEO de GeoPark, Felipe Bayon, declaró: “Nos complace dar la bienvenida a Colden como socio estratégico y de largo plazo de GeoPark. Su inversión a precio de mercado refleja una fuerte convicción en nuestros activos, nuestro equipo y nuestro enfoque disciplinado de crecimiento. El Grupo Gilinski reconoce la fortaleza de nuestra plataforma en Colombia y el potencial de crecimiento incorporado en nuestra estrategia de desarrollo en Argentina«.

Cuáles son los términos del acuerdo

De acuerdo con los términos del acuerdo, con su actual nivel de participación del 20%, Colden tiene derecho a nominar dos miembros al directorio de GeoPark, actualmente integrado por nueve integrantes. Gabriel Gilinski, uno de los líderes del Grupo Gilinski, ocupará la vacante actual en el directorio de la compañía con efecto inmediato.

En el caso que la participación del inversor aumente al 28% o más, tendra derecho nominar un tercer director. Sin embargo, para preservar la mayoría de miembros independientes en el directorio, uno de los tres nominados debería cumplir con los criterios de director independiente.

Debido a los “beneficios significativos” de esta transacción, el directorio de GeoPark acordó renunciar a las disposiciones de su Plan de Derechos de los Accionistas para permitir que Colden pueda adquirir hasta el 32% de sus acciones. Según indicó la petrolera, se consideraron los intereses de todos los accionistas al evaluar esta transacción.

La oferta que GeoPark rechazó el año pasado

Un aspecto llamativo del reciente acuerdo es que, a fines del año pasado, Geopark rechazó una oferta de compra de la canadiense Parex Resources, cuya oferta ascendía a 9 dólares por acción. Desde la petrolera consideraron en su momento que el potencial de su expansión en Vaca Muerta había disparado el valor de la compañía, haciéndola inalcanzable para la propuesta ofrecida.

La oferta había sido recibida por la petrolera días antes de que se hiciera pública la adquisición de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste en la Cuenca Neuquina. Ante la negativa de Parex Resources de elevar su propuesta, el directorio de la compañía concluyó que la misma «subvalora significativamente a GeoPark».

Desde la empresa argumentaron que la oferente «mostró interés casi exclusivamente por los activos colombianos y mantuvo una visión menos favorable sobre los activos argentinos», debido a su falta de experiencia en recursos no convencionales y a su percepción de los desafíos de operar en la Argentina. Esa mirada restringida impidió que Parex Resources valorara correctamente su potencial regional, según indicaron.