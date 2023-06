Marta Gómez llega a Neuquén: el delicado sonido de la palabra

Marta Gómez, cantautora colombiana ganadora de dos premios Grammy Latino, regresa a Neuquén para presentar “Bajo & Voz”, su más reciente proyecto musical, junto al bajista argentino Andrés Rotmistrovsky. El show será este viernes, a las 21, en el Centro Cultural Desafíos (Brentana 46, Neuquén). Las entradas pueden adquirirse en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén) por sistema a través de Livepass.com.ar.



Graduada de la prestigiosa Berklee College of Music, de Boston, donde conoció a Rotmistrovsky, Marta Gómez (Girardot, Cundinamarca, 1978) es una de las más destacadas voces de a canción popular latinoamericana.

Criada en la violenta Cali de los años 80, Marta forjó allí su amor por la música, pero, sobre todo, por la palabra cantada. A los 15 años, se instaló en Bogotá, donde completó su formación musical en la Universidad Javeriana.

A fines de los 90, se mudó a Estados Unidos para estudiar en la Berklee College of Music de Boston, y en 2001, un año antes de graduarse, editó su primer trabajo discográfico llamado “Marta Gómez”.



Desde entonces, grabó más de veinte discos y ganó numerosos premios, entre ellos dos Latin Grammy. Uno, en 2014, en la categoría “Mejor disco infantil del año” por “Coloreando”; y el otro, en 2015, en la categoría “Mejor diseño de empaque” por “Este instante”. Desde Barcelona, ciudad que descubrió en su primer viaje a Europa y en la que no dudó en irse a vivir, habló con Río Negro.

“Fue una locura”, dice Marta sobre el proyecto que la une a su amigo y colega Andrés Rotmistrovsky. “Porque nunca me hubiera imaginado hacer un disco solo de bajo y voz, yo a Andrés lo conozco desde la universidad, fuimos compañeros en Berklee. Es un bajista fuera de lo común porque normalmente los bajistas están más enfocados e n el jazz, las armonías, pero él es un apasionado por la canción de autor. Le encanta la canción y siempre está acompañando cantantes, no es lo normal, y se aprecia mucho cuando eres compositor y cantante y el músico realmente está escuchando y valorando la canción”.

“Bajo & Voz” no solo surgió de la amistad y el aprecio mutuo que se tienen Marta y Andrés. Hizo falta además alguien que los inspirara. Y ese alguien es un músico suizo amigo de ambos, quien les propuso hacer un concierto sólo de bajo y voz. “Yo tenía miedo de que fuera un poco aburrido (risas)”, confiesa Marta. “Y resultó ser un concierto maravilloso, intimo, relajado, delicioso de cantar, súper sencillo”.



Cuando se pusieron a pensar en qué otros temas podían hacer aparecieron cosas en común que los entusiasmaron aún más. Andrés tiró el nombre de Spinetta y su “Plegaria para un niño dormido” y a Marta le encantó. Luego apareció “El día que me quieras”, de Gardel-Le Pera, que Marta solía cantar; “Soy pan, soy paz, soy más”, de Piero; y “El museo de las distancias rotas”, una joya poco conocida de Jorge Drexler. “Hicimos cuatro covers aun cuando yo nunca canto canciones de otros, pero en este proyecto era como algo tan natural que estoy feliz con el resultado, me encanta este proyecto, me encanta viajar con este proyecto y cantaría para siempre”.

Marta Gómez: la música y la palabra



Artista inquieta y prolífica, Marta hizo su música sola y acompañada, a veces por unos pocos músicos o, como esta vez, por uno solo, y otras veces por muchos. Como en su anterior trabajo con la Filarmónica de Cuba. “Lo bonito de este oficio es tener diferentes experiencias, pero si tuviera que elegir solo uno elegiría bajo y voz que e s un proyecto muy bello y de una riqueza también en la palabra, que de pronto, a veces, se pierde con el grupo en pleno porque oyes armonías, oyes las flautas, las guitarras, estas oyendo muchas cosas y aquí es la palabra, es la poesía, ni siquiera se trata de Andrés y yo, es la canción y ese tributo a la canción que es para mi muy sagrado. Pero no es nada aburrido (risas)”, aclara recordando aquel temor inicial.



Marta cuenta que de niña creció con esa fascinación por la canción y, particularmente, por la palabra cantada, por aprenderse la letra, saber su historia, estaba pendiente de por qué elegían una palabra y no otra. Entonces, reconoce, no tuve una influencia de Los Beatles o la música clásica o el jazz como, dice, le sucedió a casi todos sus colegas. “Porque si yo no entendía la historia de las letras no tenía sentido para mí. Yo crecí con esa fascinación. Tengo fascinación por quienes escriben sus canciones. Tengo canciones desde niña, desde los once años, escribiendo poesías, cuentos… mi relación con las palabras siempre fue muy importante, sobre todo con la música social. Siempre me gustaron las canciones que contaran una historia”.



El periplo de Marta por los estados Unidos pasó de Boston a Nueva York, donde no fue feliz y por eso se fue. “Viví seis años allí, pero en el día a día no estaba muy feliz, una violencia fuerte en EE.UU. en el trato cotidiano. En un momento, tuve la oportunidad de venir a Barcelona a un festival -yo no había venido a Europa nunca- y me encontré con un lugar donde me hablaban de poesía, había como otro público esperando las canciones y una vida diaria muy distinta donde te pides un café por un euro y te puedes quedar toda la tarde charlando, eso en EE.UU. Es imposible. Pensé en la posibilidad de venirme y no me arrepiento, estoy muy feliz. Sigo fascinada con la posibilidad de tomarme el café de un euro y quedarme toda la tarde (risas)”.

Un dato curioso en la biografía de Marta llama la atención y es el nombre de uno de sus primeros grupos musicales, en Bogotá: Eiti Leda. “Éramos muy fanáticos de Charly. Estábamos en la universidad estudiando música y armamos un grupo que tocaba todo canciones de Charly y el pianista nuestro era un fanático total suyo y le pusimos a la banda con el nombre de una de sus canciones”.