Billordo en Neuquén: el músico que no sueña con llenar estadios

Solo una voz y una guitarra criolla, sin más escenario que un “tablón”. Sin representante y sin discográfica, ¿podría un “pibe” convertirse en un músico exitoso con 23 años de carrera y 18 discos editados de canciones Indi Folk Punk? Tal vez la respuesta sería “y.. no”.

Y si te enterás que ese músico no sueña con llenar un estadio, pero que logró por cuenta propia tocar con gran grandes de la música argentina, que incluso nada tenían que ver con su estilo, como León Gieco, Leo García, El Mató a un Policía Motorizado, Daniel Melero, Miranda, Palo Pandolfo, Rosario Bléfari y Boom Boom Kid, entre tantos otros, ¿ que dirías?

Pues bien, ese “pibe” es Diego Ignacio Billordo, cantautor autogestivo nacido en La Plata. Si ya lo conoces no hacen falta presentaciones. Pero si aún no lo escuchaste, tenés la oportunidad de hacerlo el jueves 4 de enero, cuando presente su show acústico en JASS, en el Paseo de la Costa, a partir de las 23.

Esta no es la primera vez que este músico recorre la zona con su guitarra; desde hace una década y media, una vez por año se presenta en alguna localidad de la Patagonia.

Llega a la terminal de colectivos y siempre hay algún colega que lo va a buscar, otro que le da un lugar donde dormir. Un bar, un pequeño teatro ya le tiene el escenario preparado. Es autogestivo porque así lo decidió cuando supo que su destino era dedicarse a la música.

Pero vamos al espectáculo que vas a poder presenciar. “Sigo tocando canciones de todas las épocas pero a diferencia de otros momentos voy a presentar canciones nuevas que voy a grabar en vivo este año. Lo digo porque yo siempre primero grabo y después salgo a cantar mis canciones. Cómo para ver qué onda, como una especie de testeo con la gente que ya le interesa lo mío”, adelantó Billordo.

Su estilo es acústico y transita por el camino del Indi Folk Punk. Sus letras, que él mismo compone, son sus propias experiencias de vida, retazos de experiencias que fue cosechando en cada pueblo o gran ciudad en la que se presentó.

Billordo tuvo una etapa más experimental hasta que resolvió zambullirse de cabeza en las canciones que pueden hablar del amor, del no amor o de las cosas que suceden a diario. De eso se trata el disco que grabará este año. Y por supuesto, mantendrá la línea independiente, estilo de hacer música que no es para nada sencillo.

Se sabe que transitar por fuera de la industria musical, lejos de lo comercial y masivo es un esfuerzo redoblado. “Todo el tiempo te castiga la industria. Cuando vos sos díscolo para un sistema, te va a castigar. No digo que la industria tiene algo personal conmigo. Es la misma naturaleza de ese sistema que te castiga cuando vas por fuera”, aseguró el músico.

¿Y como se hace para ser artista independiente y no morir en el intento? “Para pelear contra eso hay que tener una firma convicción. Cuando empecé me decían que yo tocaba horrible, que no tenía que tocar. Sufrí mucho bullying cuando empecé. Ese bullying me hizo tener la humildad de entender que yo quiero hacer algo con esto a mi manera y bancármela. Tuve que construirme una templanza fuerte y convencerme de que me hace bien a mi”, explico Billordo.

El artista comentó que le llevó tiempo entender cómo funciona la industria de la música y por otro lado el under. “Tuve que aceptar que no le puedo gustar a todo el mundo. Yo no quiero gustarle a todo el mundo, yo no quiero llenar un estadio. Yo quiero que a la poquita o mucha gente que me siga le guste lo que yo hago y la pase bien cuando escucha mis canciones”, concluyó el compositor.