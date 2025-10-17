Alergias de primavera: cómo prevenir los síntomas en el Alto Valle y la Patagonia

Cada año, con los primeros brotes verdes y el aire tibio, también aparecen los síntomas que tantos conocen: rinitis, lagrimeo, tos y picazón en los ojos. En ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde abundan los álamos y otras especies que liberan pelusa, las alergias primaverales son casi una constante. Pero hay formas de aliviar —e incluso prevenir— este malestar que afecta a miles de personas cada temporada.

1. Cerrar ventanas y ventilar en horarios adecuados

El aire fresco de la mañana puede parecer tentador, pero es justamente cuando hay mayor concentración de polen y pelusa en suspensión. Lo ideal es ventilar la casa después del mediodía, durante unos minutos, y mantener cerradas las ventanas cuando el viento levanta polvo o pelusa, algo muy habitual en el valle.

2. Lavar la ropa y la ropa de cama con frecuencia

El polen se adhiere a las telas y al cabello, por eso se recomienda cambiar las sábanas y fundas de almohada dos veces por semana. También conviene evitar secar la ropa al aire libre, especialmente en los días de viento norte o cuando los álamos sueltan su característica pelusa blanca.

3. Ducharse al regresar a casa

Un hábito sencillo que marca la diferencia. Al volver de la calle, una ducha rápida ayuda a eliminar restos de polen de la piel y el cabello, reduciendo las probabilidades de que los alérgenos se acumulen en el hogar. Si es posible, también se aconseja cambiarse de ropa inmediatamente.

4. Usar anteojos en exteriores

Cuando el viento levanta polvo o pelusa, usar anteojos de sol y evitar el contacto directo con la cara puede ayudar mucho. Algunos especialistas señalan que no conviene cubrir la nariz y la boca de forma permanente con barbijos, ya que eso puede alterar los mecanismos naturales de defensa de las vías respiratorias. Lo ideal es evitar exponerse en las horas de mayor concentración de polen o caminar por zonas con muchos álamos cuando hay viento fuerte.

5. Consultar con un especialista y no automedicarse

Si los síntomas se repiten cada año o se intensifican, lo mejor es acudir a un alergista o médico clínico. Solo un profesional puede indicar el tratamiento adecuado, que puede incluir antihistamínicos o vacunas específicas según el tipo de alergia. Automedicarse puede empeorar el cuadro o enmascarar otros problemas respiratorios.

En la Patagonia, donde la sequedad ambiental y el viento potencian la circulación de polvo y alérgenos, estas precauciones pueden hacer la diferencia entre disfrutar el aire libre o padecerlo. Con algunos cuidados simples, es posible atravesar la primavera sin renunciar al sol ni a los paseos.