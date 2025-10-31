Halloween en Argentina: los riesgos ocultos de las golosinas, del exceso de azúcar a la seguridad

La noche de Halloween, una costumbre importada que gana cada vez más adeptos en Argentina, se presenta como una oportunidad de festejo para los más chicos. Sin embargo, detrás de los disfraces y la recolección de golosinas, surgen dos preocupaciones centrales para las familias: el impacto del alto consumo de azúcar y la seguridad de lo que los niños ingieren.

Aunque los casos de manipulación de dulces en Halloween son infrecuentes, incidentes reportados en Estados Unidos activan protocolos de seguridad internacionales que sirven de guía. Organizaciones como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) mantienen recomendaciones estrictas. Pero más allá del temor a la manipulación, el riesgo más inmediato y silencioso en esta festividad es el impacto en la salud del consumo masivo de azúcar.

Halloween en Argentina | El principal riesgo: el exceso de azúcar y la salud dental

El verdadero desafío de Halloween para la salud infantil no suele estar en objetos extraños, sino en la cantidad. El consumo desmedido de golosinas en un corto período se asocia directamente a problemas de salud bucodental.

Organizaciones de salud advierten que el exceso de azúcar, combinado con los residuos pegajosos de muchos caramelos, aumenta significativamente la incidencia de caries y otras molestias dentales. Por esa razón, se recomienda a las familias:

priorizar golosinas que no se adhieran con facilidad a los dientes (por ejemplo, chocolates sobre caramelos masticables). No reemplazar comidas: asegurarse de que los niños cenen o coman antes de salir a pedir dulces. Esto evita que consuman las golosinas en la vía pública por hambre y sin supervisión.

Halloween en Argentina | Seguridad y alérgenos: ¿cómo revisar las golosinas?

La segunda alerta se centra en la seguridad física de los productos. Agencias internacionales como la FDA y organizaciones de salud infantil, como Children’s Health, han desarrollado protocolos claros sobre la necesidad de inspeccionar cada artículo antes de consumirlo.

El riesgo no es solo la manipulación intencional. También existe la preocupación por productos que, aunque parezcan golosinas populares, contengan ingredientes no declarados o incluso THC (el componente psicoactivo del cannabis), un riesgo que ha generado alertas en EE. UU. ante posibles intoxicaciones accidentales.

Además, la presencia de alérgenos no declarados (como nueces, leche, huevos o gluten) es un peligro severo para niños con sensibilidad alimentaria. Por eso, se les recomienda a las familias tener en cuenta estos consejos: