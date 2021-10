Gallardo: «El resultado fue mentiroso, disfrutamos el partido»

Marcelo Gallardo se mostró emocionado después del triunfo ante Boca en el Superclásico y así lo demostró en la conferencia de prensa.

"No podía ser mejor en todo sentido. Volver a jugar con nuestro público después de un año y medio largo con ese deseo de reencontrarnos. Este tipo de partidos marcan mucho al hincha, que se hayan ido con esta alegría en la vuelta al estadio es la mejor manera de retribuirles", expresó el Muñeco.

El entrenador destacó la diferencia entre los dos equipos y consideró que fue más allá de la expulsión de Marcos Rojo. "Hoy disfrutamos jugar el partido de principio a fin más allá de la expulsión temprana de Boca. El equipo intentó jugar con una convicción enorme", aseguró.

#SuperclásicoxTNTsports | ¡GALLARDO EMOCIONADO TRAS LA VICTORIA! 🥺



El técnico observaba el festejo de sus jugadores con los ojos lagrimosos después del triunfo de River ante Boca. pic.twitter.com/X4bidnymU1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 3, 2021

"El resultado termina siendo muy mentiroso, en el juego en sí se vio un equipo mucho mejor. A veces jugar con uno más no te simplifica las cosas y nosotros lo hicimos simple. No hubo una diferencia mayor porque Boca trató de defender bien para no recibir más goles", agregó.

Sobre Julián Álvarez, autor de los dos tantos, destacó que "está pasando un gran momento con el gol" y comentó que espera "un guiño del seleccionado argentino" respecto a su convocatoria para las Eliminatorias. "Ver si hay alguna posibilidad de tenerlo ya que la última vez no le tocó jugar", dijo al respecto.

Hasta el partido de mañana de Talleres, River quedó puntero del campeonato. "Claramente somos serios candidatos para ir en busca del título. Falta todavía pero es un gran envío anímico, mental y futbolístico", analizó Gallardo.