La expectativa del chef Izaguirre, que representa a Río Negro en concurso por el mejor asado del país

La ciudad de Buenos Aires se prepara para ser anfitriona este fin de semana largo del 13 al 15 de agosto, que tendrá como protagonista el domingo la cuarta edición del Campeonato Federal del Asado. Será el 14 de 10 a 18 en la avenida 9 de Julio, entre Corrientes y avenida de Mayo, en Ciudad de Buenos Aires.



En el evento habrá 23 representantes profesionales de la parrilla de cada una de las provincias y 1 de la Ciudad de Buenos Aires que se disputarán el premio al mejor asado del país a metros del Obelisco. Por Río Negro participará Juan Carlos Izaguirre, y por Neuquén Juan Rivera.

Izaguirre, a horas de concursar.



«El Campeonato Federal del Asado es un evento que busca potenciar el sector gastronómico e incentivar el desarrollo profesional de los parrilleros y parrilleras concursantes mediante la elección del mejor asado de la Argentina”, comentó Héctor Gatto, subsecretario de Políticas Gastronómicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Me entusiasmé mucho la posibilidad de seguir dándole una continuidad real a un trabajo de años sobre la difusión de la gastronomía rionegrina, sus productores y bellezas naturales”, comenta Izaguirre, chef del restaurante Epic, de Arelauquen de Bariloche.

Plato recién hecho por Izaguirre.

“Trabajo siempre con esta idea que tiene a la gastronomía como locomotora que atraviesa varias cuestiones y sobre todo asumiendo ese rol con responsabilidad y siendo consciente que es una herramienta de transformación”, agrega en conversación con Yo Como.

“Tengo una relación y fascinación especial con el fuego. Alrededor de él históricamente el ser humano se juntó para recibir su calor y su magia con los alimentos”, razona.

Estos torneos son muy enriquecedores a nivel profesional más allá del resultado, admite Izaguirre: “obviamente deseo ser el ganador”. “Pero lo que mucho vale es el intercambio con colegas de diferentes provincias que tienen singulares formaciones profesionales, realidades distintas. Todas estas cuestiones hacen de estos espacios un máster de aprendizaje. Además la camadería aflora a niveles casi de viaje de egresados”, se ríe el chef nacido y criado en Río Colorado.

El Campeonato está armado en dos etapas, donde los participantes son divididos en grupos de ocho. En la primera etapa les dan tiempo de cocinar carnes en un plazo de una hora, después en la etapa final tienen que cocinar bondiolas, achuras y verduras y de ahí sale el finalista.

¿Qué entra en juego y hace la diferencia las intervenciones en campeonatos de este tipo? “Cada uno tiene su impronta personal con su chimichurri o su salmuera, la manipulación de la leña, que pegue el humo, otros buscan sólo el calor sin humo… y todo sujeto a las condiciones de la competición. De este mix sale el mejor asado según el jurado”, responde Izaguirre.

Hacia tiempo que no estaba en ningún torneo y “ya el bichito estaba picando. La última competencia que participé obtuve el tenedor de plata en el Torneo Federal de Chef 2018 , en la Rura. Por eso ahora, cuando fui convocado por la gente de la organización, sentí una felicidad plena y al instante una responsabilidad hermosa que al contrario de ser una presión es una sensación hermosa de alegría y confianza. Iremos por otra linda aventura y como dice el señor Solari…. “ nos merecemos bellos milagros y ocurrirán ….”.

Una mujer representa a Mendoza en el Campeonato Federal del Asado

Una mujer, que se perfeccionó en asar a la parrilla, fue seleccionada entre 10.000 postulantes locales para representar a Mendoza en el Campeonato Federal del Asado.



Betiana Villa, de la ciudad de General Alvear, contó que su incursión en la parrilla “se dio en medio de un escenario complejo” tras perder a su marido y en medio de la pandemia de coronavirus, con la necesidad de mantener a flote su restaurante.





“Sin dudas me movilizó mi amor por mis hijos y lo que la gente hizo por mí, muchos de quienes trabajan conmigo vinieron a trabajar gratis en pandemia y eso no lo hace nadie. Por eso quiero compartir este logro, el de haber sido seleccionada para participar del concurso, con todos ellos”, dijo la experta parrillera.



El amor por sus hijos y las ansias de salir adelante en un escenario complejo llevaron a Villa (40) a perfeccionarse en la parrilla, hasta lograr el mejor asado de Mendoza que posibilitó su participación en el concurso.

“Me anoté y después me olvidé, pero al mes me empezaron a llamar de un número de Buenos Aires y me dijeron que tenían que hablar conmigo urgente ya que tenía que participar”, recordó la emprendedora.

Telam