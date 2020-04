Hambre y coronavirus en Neuquén: denuncian que no se entregan alimentos

Las organizaciones sociales de Neuquén decidieron hacer ollas populares en los comedores barriales para visibilizar su trabajo y sus reclamos para las familias vulnerables. Los pedidos se dirigen al Gobierno provincial, al que acusan de incumplir con las medidas previstas por la declaración de la emergencia alimentaria (acusación viene del año pasado). Además, reclaman se parte del comité de emergencias que está funcionando por la pandemia de coronavirus.

Las organizaciones indicaron que en el contexto del aislamiento, la demanda de los comedores creció, pero no así las partidas alimentarias de Provincia. Denuncian que no se cumplió con la entrega de módulos alimentarios previstos por la emergencia alimentaria y resaltan que los mismos ya no serían suficientes.

La protesta fue simultánea y en varias localidades de la provincia. La desarrollaron todas las organizaciones que tienen comedores o merenderos: la Corrriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), el Frente Darío Santillán en todas sus versiones, Somos, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Dignidad Rebelde, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Polo Obrero, que también tenía una jornada nacional de lucha que fue desactivada por una convocatoria de Nación.

En los comedores se entregan las viandas para que las personas las lleven a sus casas. (Gentileza).-

Entre los reclamos enumeran la entrega de los módulos alimentarios, el aumento de las partidas para los comedores, kit de seguridad e higiene y que las organizaciones sociales sean parte del comité de emergencia. Sobre este último punto, recalcaron que son quienes mejor conocen las necesidades de las familias vulnerables y el territorio, para poder pensar soluciones eficientes.

Por su parte, el Gobierno informó que, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, se asiste a comedores con apoyo alimentario para la elaboración de 4.100 viandas diarias en toda la provincia. En el caso de los merenderos que se encuentran bajo la órbita del Ministerio, se elaboran 5000 raciones diarias y además se colabora con los centros de merienda de diversas organizaciones sociales, para 2000.

También se destacó que se encuentra en marcha el Plan Asistencia y Abrigo con la entrega de 12.000 bonos de gas y 1200 módulos alimentarios, con 15 productos cada uno. Gutiérrez anunció el refuerzo de esta medida con la entrega de 30.000 módulos más.

Sin embargo, Barrios de Pie reclamó que se incremente la cantidad de bonos de garrafa social que se reparten en la provincia y pidió que se dispongan más envases, porque los que circulan no son suficientes.