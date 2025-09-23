Horóscopo Chino martes 23 de septiembre 2025: predicciones hoy para tu signo animal
Conocé acá las predicciones del Horóscopo Chino, signo por signo, para este martes 23 de septiembre 2025. ¿Qué depara la energía hoy, según la astrología oriental? Te lo contamos.
RATA: martes 23 de septiembre 2025.
- Llegan buenas noticias este martes, será una de esas informaciones que provocará más de una sonrisa dentro de tu núcleo familiar o tu grupo de amigos. ¡Éxito!
BÚFALO: martes 23 de septiembre 2025.
- Recuerden las cosas que les hacen bien y lo que les puede ayudar a ver mejor el camino que recorren actualmente, con consciencia.
TIGRE: martes 23 de septiembre 2025.
- Recuerden que siempre necesitan de otros para salir adelante. Contemplen que hay talentos que ustedes mismos no poseen, pero pueden encontrar.
CONEJO: martes 23 de septiembre 2025.
- Día de avances en esa meta que tanto anhelan y que los pone a trabajar cada día, no se dejen derrotar por la frustración.
DRAGÓN: martes 23 de septiembre 2025.
- Los planes a futuro vienen muy bien encaminados, trabajen más en sus proyectos que ustedes conocen cuál es el paso a paso.
SERPIENTE: martes 23 de septiembre 2025.
- Piensen un poco más en las cosas que les van a ayudar a resolver todo desde una mejor perspectiva, recuerden el objetivo inicial que los puso en camino.
CABALLO: martes 23 de septiembre 2025.
- Buena predisposición en el día de hoy para sus proyectos, no se deje ganar por la frustración o los comentarios que no aportan a su causa.
CABRA: martes 23 de septiembre 2025.
- Hoy será un día de buenos consejos que llegan de personas ajenas a su entorno. Profundice en esas ideas que están rondando sobre proyectos.
MONO: martes 23 de septiembre 2025.
- Tendrán la madurez suficiente para enfrentar esa decisión que tienen que tomar hace bastante tiempo, no teman al futuro.
GALLO: martes 23 de septiembre 2025.
- No existe solución a todos sus problemas, pueden ir resolviendo uno a uno con paciencia y meditación sobre ellos.
PERRO: martes 23 de septiembre 2025.
- Pueden encontrar un gran compañero de aventuras hoy, que ayudarán en sus proyectos espontáneos y consolidarán un importante vínculo.
CHANCHO: martes 23 de septiembre 2025.
- Agradezcan hoy a las personas que les rodean y ayudan con amor y compromiso, son vitales para avanzar en sus iniciativas.
