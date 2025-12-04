Causa Cuadernos: hoy se reconstruirá el modus operandi y el comportamiento «sistémico» de los señalados

A pesar del fallido intento de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido, el Tribunal Oral Federal Nº 7 continuará la audiencia. El tribunal se centrará en las 47 páginas finales del tercer requerimiento de elevación a juicio, donde la fiscalía presenta la tesis acusatoria principal: la existencia de un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal que operó desde el Ministerio de Planificación Federal durante el período 2003 a 2015.

La última sección del tercer requerimiento se centra en la valoración probatoria de las declaraciones de los imputados colaboradores.

Sobre esta base, la fiscalía sostiene que ha quedado acreditada la existencia de un mecanismo dual de recaudación ilegal:

Mecanismo Directo (Funcionarios): Funcionarios públicos retiraban dinero ilícito directamente de las empresas.

Mecanismo Financiero (Actores Financieros): Actores del sector financiero recolectaban fondos a través de retornos y sobornos pactados en relación con las principales obras públicas realizadas durante el período.

La séptima audiencia de este jueves detallará, mediante esta reconstrucción, no solo la operatoria de este esquema corrupto, sino también el comportamiento sistémico de los empresarios involucrados.

Cómo se desarrollan las audiencias por la Causa Cuadernos

El análisis fiscal achaca a firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR haber participado de un esquema de pagos ilegales “inducidos por la expectativa cierta de beneficios” en contrataciones públicas, licitaciones, modificaciones de plazos, certificaciones, pagos atrasados y gestiones regulatorias. En cada episodio, el dictamen detalla el hecho probatorio que enlaza comunicaciones, movimientos, adjudicaciones y presencia de funcionarios involucrados.

Hasta ahora, la lectura se había concentrado en reconstruir hechos y describir actores; lo que sigue es la exposición de como el fiscal Carlos Stornelli ensambló toda esa información para sostener su afirmación más fuerte: que existió una estructura delictiva centralizada cuyos circuitos, según la acusación, terminaban en el departamento de la calle Uruguay o en la Quinta de Olivos, donde el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido los fondos en nombre de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Está previsto que también sea leído el tramo referido a Roberto Baratta, presentado por el Ministerio Público durante la instrucción como la “pieza operativa clave” del circuito de recaudación en decenas de hechos que se le atribuyen y su rol como nexo permanente entre empresarios, intermediarios y otros.

La reanudación del juicio llega tras una jornada atípica. El pasado martes 2 de diciembre, el tribunal debió frenar el debate durante casi cuatro horas para analizar el pedido de recusación de De Vido, que finalmente fue rechazado por inadmisible.

La demora en la deliberación solo dejo algunos minutos para retomar la lectura de descargos y avanzar levemente en la tercera parte de la acusación principal, sin entrar de lleno en el análisis probatorio.

Con Agencia de Noticias Argentinas.