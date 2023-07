La mamá de Cecilia Strzyzowski: «Nadie movía un dedo sin el aval de Emerenciano»

La mamá de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, cuenta en el programa Vos al aire de RÍO NEGRO RADIO cómo continua la investigación por el femicidio de su hija, tras una nueva maniobra de la defensa de Cesar Sena, el principal sospechoso: alegan que se autopercibe mujer.

En las últimas horas se había conocido la versión de que César Sena se autopercibía mujer para que no vinculen su participación en el crimen como «femicidio», y para lograr que cambien su lugar de detención. Sobre eso, Gloria dijo que eso no figura en la causa, que es solo una estrategia pero, que si no existe en la causa no es real. Esa información también fue desmentida por el abogado Ricardo Osuna, defensor del principal acusado por el femicidio de la joven de 28 años.

En sus declaraciones también se refirió a las marchas y expresó que le gustaría acompañar a muchas madres que pasan por lo mismo, pero que no tiene las posibilidades económicas para moverse. Además recalcó que las marchas las hace la gente, que no hay tientes políticos.

Una de las cosas que dijo fue que le gustaría recorrer el interior del país para dar a conocer la existencia de la «ley de víctima» y acompañar a otras madres que estén pasando por lo mismo que ella, para que viralicen los casos, pero reconoce que sus posibilidades económicas no se lo permiten.

Sobre el hecho, ella cree que fue premeditado, y con respecto a los análisis del ADN dijo que se tomaron las muestras pero, que hay que esperar los procesos judiciales y seguir los protocolos. En relación a los restos óseos dijo que «si esos restos no son de Cecilia, hay que ver de quien son».

En referencia a los Sena, dijo que «nadie movía un dedo sin el aval de Emerenciano».

En otras declaraciones, Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, había dicho que «es macabro» lo que hicieron con su hija, presuntamente asesinada y descuartizada, también pidió el «desprecio perpetuo» de la sociedad para los siete detenidos por el hecho.

Noticia en desarrollo