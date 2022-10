Estafa con viviendas: condenan a una empresa de Roca a pagar 5 millones de pesos a una clienta

La empresa de viviendas prefabricadas de Roca que ya tenía cerca de medio centenar de denuncias en la región entre demandas civiles, penales y presentaciones Defensa al Consumidor de Río Negro, fue condenada otra vez, ahora por la justicia cipoleña tras la demanda de una damnificada.

La sentencia definitiva de la causa por daños y perjuicios fue dictada el jueves pasado, 6 de octubre, por el Juzgado Civil N° 3 de Cipolletti. El caso se resolvió en menos de diez meses desde la demanda hasta la sentencia, ya que la damnificada había hecho su denuncia el 18 de febrero de este año por incumplimiento contractual de «AZ Construcciones».

La clienta había entregado $1.463.000 en concepto de la totalidad de una vivienda prefabricada de 42 metros cuadrados con dos dormitorios que debía emplazarse en la localidad de General Fernandez Oro, pero la firma nunca se la otorgó.

La causa avanzó y el 17 de mayo, se declaró en rebeldía a los apoderados de la empresa, ya que a pesar de que estaban debidamente notificados, no se presentaron en el proceso.

En el fallo, la jueza Soledad Peruzzi ordenó el reintegro de la suma entregada en concepto de pago total de la vivienda con las correspondientes actualizaciones (4.334.718 pesos), más los alquileres que la mujer tuvo que afrontar desde el mes de septiembre del 2021 en adelante por no tener su casa propia (total 299.130 pesos).

Además, la magistrada reconoció 435.828 pesos por daño moral y por daño punitivo, la suma de 400.000 pesos.

Son en total 5.469.676 pesos en concepto de capital más intereses lo que AZ Construcciones deberá abonarle a la clienta en el plazo de diez días, es decir, antes del 16 de octubre próximo.

La última sentencia había sido dictada por Cámara de Apelaciones en lo Civil de Viedma el 7 de julio y ratificó un fallo de primera instancia (de noviembre de 2021) en el que se determinó que la constructora «incumplió con su deber de información en el marco de una relación de consumo».

Hace pocos días, el 27 de septiembre pasado, un grupo de 18 damnificados de la región presentó una denuncia penal contra Néstor Fabián Jaramillo, el apoderado de AZ por el delito de estafa. La mayoría son personas que ya los habían demandado en el ámbito civil por “incumplimiento de contrato”, pero decidieron ir por más, ya no solo buscando resarcimiento sino también una pena.

Durante septiembre, otro caso más llegó a la justicia penal y ya está en etapa de investigación. Se trata de la familia del hombre que murió esperando que le empiecen a construir la casa tras dos años de demora y luego de haber pagado gran parte del inmueble.

Cabe recordar que la primera sentencia a favor de una clienta fue el 26 de mayo de este año en Roca. Se trató de una sentencia interlocutoria de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de esa ciudad, tras una demanda por daños y perjuicios.

El fallo decretó la “inhibición general de bienes respecto de AZ Construcciones y Néstor Fabián Jaramillo (…)”. Esta medida cautelar consiste en una prohibición para vender, donar o dar en garantía de sus bienes y ocurre cuando un embargo no puede hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir el importe reclamado.

Hasta el 27 de junio había 20 demandas judiciales presentadas en distintos juzgados de Río Negro contra AZ, y 17 presentaciones en Defensa al Consumidor.

Ya son tres empresas

«AZ Construcciones» no es la única empresa del rubro denunciada por incumplimiento de contrato y estafas. También «Del Lazio Constructora» cuenta con varias demandas -y por lo menos una condena- por las mismas causas en la región. La firma cordobesa tenía hasta mediados de 2022, 21 demandas civiles en la provincia y cerca de 51 en Defensa al Consumidor.

En los últimos meses, la empresa «Intec» y corralón «Terrasur» de los mismos dueños, fue denunciada en el ámbito penal y una pareja de Roca está imputada por el delito de estafa por unos once clientes de la ciudad.