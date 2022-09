Incendio en la refinería de Plaza Huincul con incidentes y quejas previas: qué busca la fiscalía

Operarios que cuentan sobre incidentes anteriores y sus quejas. Videos de seguridad de la propia planta que aún no aparecen. Nueve allanamientos, la mayoría en casas particulares. Con estos elementos la fiscalía de Neuquén se propuso armar todo el entramado no solo del incendio en la refinería de Plaza Huincul y las circunstancias previas a las muertes de Víctor Herrera, (58); Fernando Jara (34) y Gonzalo Molina (31).

El fiscal general, José Gerez, dio una conferencia esta mañana en la que pormenorizó las fuentes de información con las que elaborarán el informe final sobre la refinería de New American Oil (NAO). Aseguró que buscarán todas las responsabilidades analizando las circunstancias previas al incendio fatal.

Gerez describió un punto que se ata al cuestionamiento del Sindicato de Petroleros Privados y es el aumento de la producción. Contó que se les entregó la documentación desde el inicio de la planta, en 2011, que era pequeña y luego sumó siete tanques que «más tiene que ver con la necesidad de que la planta incrementar la capacidad de producción«.

Declararon en el lugar donde murieron sus compañeros

Sobre la búsqueda de información, señaló que el mismo día del incendio comenzó el trabajo de los peritos expertos de los bomberos y «el perito experto en sistema de protección de riesgos, explosivos e incendios, licenciado Cammarota».

Resaltó que se tomó el testimonio de seis operarios en la misma refinería, lo que permitió que sus relatos sean más elocuentes y gráficos. Allí fue donde los trabajadores marcaron irregularidades e hicieron saber que habían realizado reclamos, por falta de recursos e indumentaria de seguridad. Además tomaron declaración a otros tres operarios en la fiscalía de Cutral Co, entre ellos, al único sobreviviente.

¿Y los videos de la propia empresa?

Gerez enumeró que se hicieron nueve allanamientos: dos en Plaza Huincul, cinco en Cutral Co, uno en Challacó y uno en la sede administrativa de NAO en Pilar. A excepción de este último, la mayoría fueron en domicilios particulares de jefes de área y supervisores. Se llevaron dispositivos electrónicos corporativos, como celulares y computadoras.

De los elementos de la empresa, interesa encontrar en los servidores los videos de la noche del incendio para «poder ilustrar los sucesos». También se buscará el legajo del personal y el organigrama de funciones.

Además se secuestró documentación variada relacionada a paros de planta a la empresa, y a protocolos de seguridad y evacuación.

Esta información se cruzará con la documentación que aportaron los organismos públicos competentes, como Energía de la Nación, responsable de fiscalizar las operaciones, y de Provincia, que hizo observaciones ambientales.

Una vez que se finalice el informe, se establecerá si hay responsabilidades penales y a quienes corresponden, aclaró el fiscal general.

Tanques sin válvulas

En sus recorridos, el fiscal contó que observaron que algunos tanques no cuentan con la valvula de presion y vacio, que es muy importante en este tipo de almacenamiento. Específicamente, el tanque 205, el que explotó, no la tendría. Por eso, el perito trabajó hace tres días con un dron para ver bien los tanques, porque el andamiaje y escaleras no pueden utilizarse por seguridad.

Gerez aclaró que el perito también tratará de establecer si la auditoría de Energía de la Nación «se ajusta a la realidad». Este control, que la misma cartera le confirmó a RÍO NEGRO que se hizo en junio, fue realizado por una empresa tercerizada, de la cual aún no se informa el nombre.

Entre lo que debe comparar el perito sobre el control previo y los testimonios se encuentran las aseveraciones sobre que no se respetaría la distancia entre paneles de control, o garitas o tanques. Explicó que uno de los petroleros contó que, hace seis meses, el mencionado tanque 205 derramó material hacia afuera por una falla de la válvula. Se espera la declaración de los trabajadores que estaban en ese turno para completar lo que sucedió.

La información se completará con el «relevamiento exhaustivo» de los videos de cámaras de seguridad de empresas que están en el sector: «el evento fue nocturno o sea que eso ilustra la sucesión porque hubo un efecto dominó».

La conferencia completa