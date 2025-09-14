¿Inteligencia artificial en la Justicia Federal?: el MPF firmó un acuerdo con UNESCO en Buenos Aires

El procurador Eduardo Casal y el representante de la UNESCO Ernesto Fernández Polcuch firmaron el convenio en Buenos Aires.

En Buenos Aires, la Procuración General de la Nación y la UNESCO firmaron un convenio destinado a fortalecer el uso ético de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (MPF). La iniciativa se enmarca en la creación del Programa de Inteligencia Artificial del organismo, establecido mediante la Resolución PGN 14/25.

El acuerdo fue rubricado por el procurador general interino, Eduardo Casal, y el director de la Oficina Regional de la UNESCO, Ernesto Fernández Polcuch. Ambas partes destacaron que se trata de un paso clave para garantizar un sistema de justicia confiable, eficiente y centrado en las personas.

Formación y estándares internacionales

El documento establece un marco de cooperación para impulsar programas de formación técnica y ética dirigidos a magistrados, funcionarios y empleados del MPF. En esa línea, se tomarán como referencia estándares internacionales promovidos por la UNESCO, como la Recomendación sobre la Ética de la IA (2021) y el Kit de herramientas global sobre IA y Estado de derecho para el poder judicial (2023).

Además, el convenio pone en valor el relevamiento institucional sobre el uso de inteligencia artificial en el MPF, iniciado en agosto pasado y basado en la encuesta global de la UNESCO sobre sistemas de IA aplicados a operadores judiciales.

Proyectos conjuntos y cooperación internacional

De acuerdo con lo pactado, las actividades conjuntas podrán incluir el diseño de herramientas digitales, la producción de investigaciones y publicaciones, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre inteligencia artificial aplicada a la justicia. Cada iniciativa se instrumentará mediante convenios específicos que fijarán objetivos, responsabilidades y mecanismos de seguimiento.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cinco años y contempla renovaciones automáticas por iguales períodos. Desde la Procuración General destacaron que el fortalecimiento institucional en el uso de nuevas tecnologías representa un avance estratégico para el sistema de justicia federal.

Un paso hacia la modernización judicial

Durante el acto de firma, Casal subrayó la importancia de la cooperación internacional para afrontar los desafíos que plantean los desarrollos tecnológicos. Por su parte, Fernández Polcuch señaló que la alianza permitirá consolidar un marco ético para el uso de la inteligencia artificial en la Justicia, respetando los derechos humanos y el acceso equitativo a la tecnología.

El convenio fue protocolizado a través de la Resolución PGN 36/2025, lo que formaliza el compromiso del MPF con la innovación responsable en el ámbito judicial.