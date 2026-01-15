Quedó detenido tras un brutal ataque en Roca: lo imputaron por golpear a su pareja frente a sus hijos

El inicio de 2026 trajo consigo un nuevo caso de violencia extrema en Roca. En una audiencia de formulación de cargos celebrada este jueves, el Ministerio Público Fiscal expuso los detalles de una agresión perpetrada por un hombre contra su pareja. El hecho, ocurrido hace apenas dos días en una vivienda de barrio Malvinas, dejó a la víctima con múltiples heridas constatadas por el cuerpo médico forense.

La jueza de garantías de feria, Natalia González, resolvió dictar la prisión preventiva para el imputado por el término de un mes, tras considerar que las pruebas presentadas por la fiscalía son contundentes y que existe un riesgo real de entorpecimiento de la investigación.

Durante la audiencia, se reveló un escenario de terror doméstico que fue interrumpido gracias al llamado de un vecino al 911 y a la valiente intervención de los hijos de la pareja, quienes fueron testigos directos de cómo su madre era golpeada, insultada y amenazada de muerte en el interior de su propio hogar.

El violento episodio en el domicilio

Durante la audiencia, la fiscalía relató que el imputado llegó al domicilio de la mujer y comenzó a increparla e insultarla, para luego golpearla violentamente en distintas partes del cuerpo. En el interior de la vivienda se encontraban los hijos de la víctima, quienes presenciaron toda la secuencia.

Según expuso la fiscal Jessica González, la hija de 14 años intentó proteger a sus hermanos menores mientras daba aviso a su abuelo. De manera simultánea, un vecino alertó al sistema de emergencias 911 tras escuchar los gritos, lo que permitió la rápida llegada del personal policial y del padre de la mujer, logrando así poner fin al ataque.

Lesiones y pruebas incorporadas

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió múltiples lesiones que le impidieron desplazarse por sus propios medios. Entre los elementos probatorios presentados por la fiscalía se incluyó el registro del llamado al 911, el acta de denuncia penal y certificados médicos que acreditaron lesiones múltiples, calificadas como leves en función del tiempo de curación.

También se incorporó el resultado del test de alcoholemia positivo practicado al imputado y se informó que se dio intervención a la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), para brindar contención y acompañamiento a la mujer y a sus hijos.

La versión del imputado: lesiones por un «forcejeo»

Al tomar la palabra, el acusado dio una versión diametralmente opuesta, intentando deslindar su responsabilidad y atribuyendo el conflicto al consumo excesivo de bebidas alcohólicas. «Nos habremos tomado un cajón de cerveza», admitió el imputado, quien además aseguró que las lesiones de su pareja fueron producto de un «forcejeo» y que fue ella quien lo agredió previamente.

Además, el hombre manifestó su preocupación por perder su puesto laboral y su inminente concurso para pasar a planta permanente.

El debate por las medidas cautelares

El defensor oficial del imputado, Luis Carrera, intentó sin éxito evitar la prisión preventiva proponiendo medidas alternativas, como una prohibición de acercamiento y un tratamiento obligatorio contra el alcoholismo.

Argumentó que el hombre es el principal sostén económico de la familia y que su detención perjudicaría a los propios hijos menores. Sin embargo, la fiscalía fue tajante al rechazar esta postura, señalando que el imputado representa un peligro para la víctima y que su libertad permitiría influir en la declaración de los testigos.

Resolución judicial

Al momento de dictar sentencia, la jueza González fue clara al fundamentar por qué no aceptaba la versión del forcejeo. «Rara vez he visto tal cantidad de lesiones constatadas; es difícil pensar que todas fueron producto de un forcejeo», señaló la magistrada. También hizo hincapié en que los ataques contra las mujeres en este contexto son violaciones a los derechos humanos y que el Estado tiene la obligación de actuar con «debida diligencia».

De esta manera, tuvo por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva del acusado por el término de un mes. La medida vencerá el próximo 14 de febrero.