Una mujer golpeó a una policía en una plaza de San Martín de los Andes y le formularon cargos

La agresión ocurrió en la plaza y derivó en la formulación de cargos contra la mujer.

Una violenta agresión contra una cabo de la policía provincial terminó con la formulación de cargos a una mujer en San Martín de los Andes. El hecho ocurrió en la plaza céntrica de la ciudad cordillerana y derivó en una causa penal por resistencia a la autoridad.

De acuerdo con la investigación preliminar, el episodio sucedió el 5 de abril de 2025, alrededor de las 18, cuando la imputada fue entrevistada para constatar su identidad y reaccionó de manera violenta contra la agente.

La agresión en la vía pública

Según detalló la asistente letrada Gabriela Pellico, la mujer se abalanzó sobre la policía, le aplicó un golpe de puño y comenzó a generar disturbios frente a los transeúntes.

Cuando la cabo intentó detenerla para trasladarla en un móvil, la agresora le dio un cabezazo en el rostro y varias patadas, provocándole un edema en el maxilar derecho y múltiples contusiones.

La imputación judicial

El cuadro médico le impidió a la víctima cumplir con sus tareas durante una semana. Por este motivo, la acusación fue encuadrada como resistencia a la autoridad agravada por ejercer violencia contra un funcionario público.

El juez de garantías Maximiliano Bagnat dio por formulados los cargos y, a pedido de Pellico, fijó un plazo de investigación de un mes para avanzar con las diligencias judiciales.