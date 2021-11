La guía de espectáculos para este fin de semana en el Alto Valle

Los destacados

Guitarras del Mundo

El Festival Guitarras del Mundo, marca propia en el concierto planetario de encuentros guitarrísticos, llega a la región con dos presentaciones, en San Martín de los Andes y Neuquén.

Este viernes, en el Teatro San José (Capitan Drury 759, San Martín de los Andes). Sol Vázquez, Nicolás Leiva y Víctor Villadangos.

El sábado, a las 20:30, en el Cine Teatro Español (Avenida Argentina 235, Neuquén). Sol Vázquez, Guitarras Patagónicas, Roberto Parra y Víctor Villadangos.

Festival Patagonia Cine

«No está loco quien pelea», de Néstor Ruggeri y Luis Correa.

Este viernes cierra esta nueva edición del festival Patagonia Cine, organizado por IUPA y Fundación Cultural Patagonia. A las 11, transmisión en vivo por canal de Youtube IUPA en Casa: slase maestra de César González (Virtual).

A las 14, proyección de “Pozo del diablo” (cortometraje). Dir.: Esteban Beretta; y proyección de “No está loco quien pelea”. (Foto) Dir.: Néstor Ruggeri y Luis Correa (Auditorio FCP).

A las 17, competencia de cortometrajes. Categoría IUPA (Auditorio FCP).

A las 20, entrega de premios del Concurso de Cortometrajes. Espectáculo musical con Rock FCP. Cierre con DJ Maxi Cayón, Percusión FCP y Grupo de Danza Clásica del Departamento de Artes del Movimiento de IUPA (Espacio Cultural FCP).

Música & Teatro

Ámbito Histrión

“El trencito de la alegría”

Teatro

Este viernes, a las 21:30, Crash Teatro vuelve a escena con “El trencito de la alegría”, con la dirección de Pablo Todero y las actuaciones de Pablo Cosa, Martín Pedersen, Pablo Di Lorenzo y Facundo Selva Reserva de entradas al 299 4530771.

“¿Y usted quién es?”

Teatro



Este sábado, a las 21:30, una nueva función de esta obra producida por la compañía Crash Teatro. Texto de Ignacio Domínguez sobre texto original de Christian Cardozo, dirección de Pablo Todero y las actuaciones de Eugenia Allub, Verónica Fallik, Ariel Azcurra y Juan Fontana. Entradas: $700. Reservas al 0299-154530771.

“Así de simple”

Teatro

Este domingo a las 21 sube a escena esta obra de Sofía González Gil e Ignacio Bresso, bajo la dirección de Malena Albarracín y producción de Fábrica de Artistas.

Actúan Josefina Porte Farias, Pablo Cosa, Sabrina Nazzi Di Massa, Magalí Presa, Sebastián Herlan, Pablo Beiner.

Ámbito Histrión

Chubut 240, Neuquén

El Arrimadero

Zamba y milonga

Música

Este sábado, a las 21, clase de zamba y, a las 22, Dale que Va milonga. Además, con el mejor showroom de ropa de tango de Neuquén: GUARDIA NUEVA by designer Bettina ObreQue Tango. Entradas: $400 (incluye la clase). Reservas de Entradas:Whatsapp 1140389445.

“Grata y La Biblionata”

Teatro & Música

Este domingo, a las 19, “Grata y La Biblioneta” te esperan para compartir cuentos narrados y canciones. Cuentos de brujas, de viajeros, adivinanzas, canciones para cantar juntos, una posibilidad de disfrutar una bella tarde. Entradas anticipadas al 11 5249-2367.

El Arrimadero

Misiones 234, Neuquén

Te.Ne.As.

“Luna roja”

Danza

Este viernes y sábado, a las 21, se presenta Luna Roja Ballet, bajo la dirección de Claudia Daglio, basada en “Las Mil y una Noches”, una de las obras más importantes e influyentes de la literatura universal. Se trata de una recopilación de cuentos y leyendas de origen hindú, árabe y persa, de los cuales no existe un texto definitivo, sino múltiples versiones. Bono contribución: $1000 anticipado, $1300 en puerta. Reservas y anticipadas: 2995806868

TeNeAs

Leguizamón 1701, Neuquén

Deriva Teatro

“FEDRA: Mirar la Sombra”

Teatro

Este viernes, a las 21.30, reestrena “Fedra: Mirar la Sombra”, versión libre con adaptación y puesta en escena y dirección de Luis Sarlinga.

Actúan Kiki Somma, Brayan Arias, Angela Gandini, Miguel Dagnino, Chana Fernández, Carlos Walter, Adriana Iglesias y César Azaro.

Reservas al 299-5127497/6216085 (se consideran hasta 40 minutos antes de la función).

Deriva Teatro

Sarmiento 841, Neuquén

Club de Arte «El Biombo»

“Los Santos”

Teatro



Este viernes, a las 21, se presentará la obra de Circo Minimal y Teatro de Objetos “Los Santos”. Apta para todo público, creada e interpretada por Claudio Inferno y Eleazar Fanjul, propone una historia de amor grotesca y delirante. Vasos, botellas y dos hombres en lo profundo de una casa en ruinas a punto de derrumbarse. Valor de la entrada $600. Reservas al teléfono 298 4693820.

“Con uno de estos en la mano”

Teatro

Este sábado, a las 21.30, se presenta el espectáculo teatral neuquino “Con uno de estos en la mano” La obra es una narrativa ficcional para adultos, resultado de un intenso y visceral proceso de investigación iniciado en 2019 a partir de la dramaturgia escrita por Ale Carnevale, atravesada por la mirada de Sofy Avila como directora. La contaminación arrasó todo. Los hombres, culpables, deberán entregar sus cuerpos para la reparación. Su fertilidad es la única esperanza La obra está financiada enteramente de forma autogestiva por parte de quienes la realizaron. Actuación: Ale Carnevale y Camila Trinca Diez. Dramaturgia: Ale Carnevale. Dirección: Sofy Avila

Valor de la entrada $600. Reservas a los teléfonos 299 5528165 / 298 4774183.

GV3 Electrotango

Música

Este domingo, a las 21, hará su show “GV3 Electrotango”, un trío formado en Roca en 2015 que que experimenta entre el tango y neotango principalmente, el rock, el jazz, candombe, folklore y música electrónica. Sus sonoridades remiten a la guardia vieja del tango de los años 20 yuxtapuesta con los nuevos ritmos y tendencias del S XXI como el neo soul, pop, dubstep y trap. GV3 se caracteriza por la sonoridad del vibráfono como voz cantante innovando en el género electrotango.

El grupo está conformado por Gerardo Verdun en vibráfono, teclados y composición; Fausto Ruffini en bajo, Martin Zuvela en Batería, Anderson Perea Da Silva en Bandoneón, Santiago Díaz en Teclados y Emilio Bugallo en Violín eléctrico. También contará con la participación de y Pablo Limonao en percusión.

Anticipadas y reservas al 2984779900. Valor de la entrada anticipada $500, en puerta $600.

Club de Arte “El Biombo”

Rodhe 1464 de Genera, Roca

Casa de la Cultura de Roca

Patagonia Paste Up

Arte



Este viernes, a las 20, inaugura Patagonia Paste Up, serie de afiches collage a cargo de Claudia Beovide y Lucía Dithurbide. Baby muestra un recorrido de interés por las carteleras de espectáculos impresas en épocas pasadas por calle Corrientes, que en sus giras llegaron al sur. Configuradas de modo intuitivo a partir del collage, reciclando material impreso.

Session Blues

Música

Este viernes, a las 21, se presentarán dentro del ciclo las bandas Blow Wind Blues & Encrucijada Blues . En Patio Cultural con entradas anticipadas y socios a $500; en puerta $600.

Música en la vereda

Este viernes, a las 21, otro encuentro para disfrutar música al aire libre, esta vez con Nahir y Gabi Lepoivre. En el espacio Bistró&Vereda con acceso gratuito.

“Todo mi sano cuerpo te ofrezco”

Teatro

Este viernes a las 21, en Sala II se presenta “Todo mi sano cuerpo te ofrezco”. Sinopsis: un pueblo rural. Un mundo cerrado, pequeño, en medio de la inmensidad del campo. Todos se conocen, y todos conocen “La Bonita”, la fábrica de alimentos elaborados con harina en la que viven y trabajan dos mujeres jóvenes. Una de ellas transgrede el orden de las cosas. A partir de allí nada volverá a ser igual. Malos tiempos se ciernen sobre el pueblo. Tanto destino adverso levanta sospechas. ¿Por qué están pasando todas estas cosas en el pueblo?

Entradas anticipadas y socios $450; en puerta $500; estudiantes 2×1.

Musicxs Autoconvocadxs

Este sábado, a las 21:15 Continúa el ciclo que reúne músicos locales y de la región. En esta ocasión se presentan PAMPA PROJECT + ONGHO SESSIONS

En Patio Cultural con entradas anticipadas y socios a $400; en puerta $500.

Metatambó

Música

Este domingo, a las 19, se presenta, en el Patio Cultural, Metatambó, el ensamble de percusión de improvisación dirigida por señas con un perfil artístico basado en la autogestión y el trabajo independiente.

Entradas anticipadas y socios, $250; en puerta, $300.

Cine club TYO

Este domingo, a las 20, nos reencontramos para disfrutar de una nueva proyección a cargo de Cine Club TYO. En Sala II con bono contribución a $350; estudiantes y socios $250.

Fundación Cultural Patagonia

“Funky Jazz”

En Cinco Saltos

Este viernes, a las 21, FCP presenta el espectáculo “Funky Jazz” en la Sala de Teatro Hugo del Carril de Cinco Saltos.

La propuesta, liderada por Jazz FCP, ofrecerá un programa compuesto por “Mercy, mercy, mercy” y “Walk tal”, ambas de Joe Zanivul, “Pools” de Don Grolnick, “Mr. Clean” de Weldon Irvine, “A go go” de John Scofield, “Tutu” de Marcus Miller, “Pick up the pieces” de AWB (Average White Band) y “Strasburg / St. Denis” de Roy Hargrove.

Jazz FCP está integrado por Sabina Murat, teclados; Víctor Valdebenito, bajo eléctrico; Leonardo Álvarez, batería; Alan Tetchiev, saxofones; Emanuel Repol, trombón; Roberto “Tito” Palacio, trompeta y Luis Cide, guitarra y dirección.

Mauricio Lusardi Trío

Este viernes, a las 21, Mauricio Lusardi Trío estrena su repertorio en el Teatro El Zaguán de Plottier.

El conjunto está conformado por Mauricio Lusardi, voz y piano; Fabián Gallina, batería; y Hochy Ravagnan, contrabajo.

Entradas anticipadas al 299-5236297 o contactando a los músicos en redes. Puntos de venta en Plottier: Kaos (Belgrano 119), Convidame (San Martín y Perito Moreno), Copymania (Santa Cruz 825) y El Librero (Belgrano 130)