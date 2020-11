Las vacaciones en San Martín siguen en pie: cómo serán

Este martes luego de que el gobernador anunciara que no les pedirá hisopado para coronavirus a los turistas que ingresen a la provincia durante el verano, llegó la noticia que ya se había alertado que podía suceder en el corto plazo: San Martín de los Andes tiene transmisión comunitaria del virus. Es la primera localidad netamente turística que entra en el peligroso estatus que indica que no se puede encontrar el nexo epidemiológico de la mayoría de los contagios. Pese al panorama sanitario, en diciembre el turismo volverá a la ciudad. Así lo confirmo el secretario municipal Alejandro Apaolaza.

Tras la confirmación que en la localidad cordillerana hay transmisión comunitaria de Covid-19, se barajó la posibilidad de que para el turismo sea una relativa buena noticia ya que, tal vez, se bajen las restricciones para que ingresen turistas de otras ciudades con transmisión comunitaria como las de la zona Confluencia.

"No se si es buena publicidad o no tener ese estatus sanitario y poder recibir o no a personas de localidades con la misma condición sanitaria, lo que si sabemos es que ayer se hizo la declaración y se tomaron nuevas restricciones a nivel local por 10 días, justamente para protegernos y poder bajar la curva de contagios aquí en San Martín de los Andes y seguir preparados como lo veníamos estando para recibir la temporada el 1 de diciembre", aseguró en diálogo con Vos a Diario, el programa de RN Radio, Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de la localidad.

Y siguió: "como lo dijo ayer el intendente Carlos Saloniti, esto no afecta para nada el inicio de temporada en la localidad, sino que más bien nos vamos a potenciar y preparar aún mejor, reforzando los cuidados necesarios para recibir a todos aquellos que quieran venir a la localidad".

Los requisitos aún no están totalmente definidos, pero Apaolaza aseguró que irán en la misma línea que los que termine por definir el gobierno provincial. Ayer, el gobernador Omar Gutiérrez aseguró que no se pedirá un hisopado negativo a los turistas que lleguen a la provincia, que el seguro "covid" será obligatorio para mayores de 60 años y grupos de riesgo, y que los turistas deberán portar la app Cuidar Verano y participar de controles de bioseguridad que dispongan los municipios.

Respecto al seguro "covid" que cubriría los gastos de una posible prolongación de la estadía o repatriación de turistas en caso de contagiarse de coronavirus, Apaolaza señaló que analizan si a nivel local lo solicitarán para todos los turistas. Y a su vez recomendó a todos los viajeros que cuenten con uno: "les puede sacar más de un dolor de cabeza si tienen un problema en cualquier destino".

Pero además el secretario de Turismo de San Martín indicó que trabajan en el desarrollo de una aplicación que les permita asegurar la trazabilidad de cada turista que circule por la localidad, para que en caso que se de algún contagio, se puede cortar la cadena de transmisión. Villa La Angostura ya anunció que, de cara al verano, crearon una aplicación para detectar rápidamente contactos estrechos. En ese sentido, Apaolaza adelantó que aún están definiendo como será pero que podría tratarse de un sistema que se use a nivel regional y no sólo local.

El responsable de turismo comentó en diálogo con Virginia Trifogli y Mario Rojas, en Vos a Diario, que estudian dos posibles sistemas. "Estamos tratando de probar cuál funciona mejor, cuál va a ser menos engorroso para el turista para poder llegar y disfrutar de los servicios de San Martín de los Andes", señaló Apaolaza.

En uno de ellos, el que el turista no deberá descargar nada, ni usar el GPS de su celular, sino que con deberá registrarse en una página web y luego con el DNI se identificará en cada servicio que utilice y los prestadores lo registrarán en el sistema. El otro es más completo a nivel registro de datos, pero requiere que el turista se descargue una app y active la geolocalización.

Más allá de la aplicación que se utilice, el titular de Turismo de San Martín también informó que se harán importantes campañas de concientización sobre "turismo responsable" y que se trabajará coordinadamente con instituciones que tengan "personal en terreno", como Parques nacionales, para realizar el control de los espacios públicos. Adelantó que se formará un grupo de "anfitriones turísticos que puedan llevar información y recomendaciones y estar recorriendo los diferentes sectores de las playas y los atractivos de todo lo que es el ámbito de influencia de San Martín de los Andes". También detalló que en las playas habrá puestos de higiene personal.

"La idea va a ser minimizar los riesgos. Sabemos que vamos a tener que convivir con esta situación durante mucho tiempo, sabemos también que necesitamos trabajar, necesitamos ese equilibrio entre el cuidado de la salud y la generación del empleo genuino que da el turismo así que para eso estamos trabajando junto al gobierno provincial. Y para ese equilibrio, la noticia de este hospital modular que va a tener 10 camas más de internación y un laboratorio incorporado para testeos, viene muy bien", cerró Apaolaza.

La incertidumbre que aún reina sobre los requisitos que se aplicarán definitivamente hace que, aún, los prestadores turísticos no tengan reservas efectivizadas. Pero según adelantó el secretario de Turismo se han recibido muchas consultas de turistas que quieren vacacionar en San Martín, e inclusive algunos que quieren radicarse por un trimestre o más para trabajar a distancia desde la localidad y poder disfrutarla en los tiempos libres.