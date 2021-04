Más rechazo al bono que pagan hoy: siguen los cortes e instalarán la carpa de Salud

El gobierno de Neuquén depositará hoy en la cuenta bancaria de los trabajadores de la salud los primeros 10.000 pesos de la “asignación covid”. Pero los autoconvocados y las organizaciones sindicales y sociales que los apoyan siguen en las rutas con cortes totales (hoy es el noveno día consecutivo), anoche realizaron una masiva marcha de antorchas y hoy los profesionales de Siprosapune instalarán una carpa en el emblemático monumento a San Martín. Además, los docentes de ATEN y los judiciales de Sejun anunciaron paro en apoyo al reclamo.

Una de las consecuencias de la protesta que comenzó el miércoles 7 es que el desabastecimiento se agrava en las estaciones de servicio de la región, afecta la economía, el turismo, y comienza a sentirse en góndolas y mostradores.

Las pérdidas de la industria petrolera por el cerco a Vaca Muerta se estiman en 12 millones de dólares diarios, y las cámaras empresarias de la región presionan por una solución al conflicto que no aparece en el horizonte cercano.

Falta de combustibles

El desabastecimiento de combustibles se agrava cada día en Neuquén y Río Negro como consecuencia de los múltiples cortes de ruta, en particular por el bloqueo a la refinería de Plaza Huincul.

En el Alto Valle la demanda solo es cubierta por las estaciones que no son de YPF, y algunas ponen un tope de carga. En la Región Sur hay actividades suspendidas y turistas varados, mientras que en la zona Atlántica dependen de la llegada de camiones desde Bahía Blanca.

“En la YPF solo hay Infinia Diesel. Viene de Mar del Plata y La Plata. YPF abastece el 60% del combustible de Neuquén y Río Negro. Imposible pensar que el resto de las compañías puedan cubrir esa demanda, por eso las largas colas, porque además por esta situación la gente procede a cargar mas de lo habitual”, indicó Marcelo Pirri, secretario de la Cámara de Expendedores de Neuquén y Río Negro.

Agregó que desde YPF se les comunicó que se enviaron cinco unidades regionales a Villa Mercedes ”solamente para despachar nafta habida cuenta de que Infinia Diesel se recibe de otras destilerías. Es el inicio de un principio de aprovisionamiento, no la solución. Destinar más unidades de otras zonas sería desabastecer otro lugar (en este caso Cuyo), por lo que se va a recibir pero menos de lo habitual”.

Fuentes del sector de los estacioneros indicaron que hay quiebres de stock- es decir falta al menos un combustible- en casi un centenar de estaciones de servicio de Neuquén, Río Negro y norte de Chubut. Se procura garantizar el cupo de emergencia destinado a policías, bomberos, ambulancias y usinas de hospitales.

En Plaza Huincul y Cutral Co ya no hay ningún combustible disponible. En estas ciudades y en Añelo es donde más se siente el faltante de alimentos básicos producto del bloqueo.

Otra localidad que acusa el impacto es Aluminé. El intendente Gabriel Álamo dijo que “hace más de 72 horas estamos sin combustible y esto empieza a perjudicar algunas otras actividades”. Por ejemplo, se suspendieron clases porque los docentes no podían llegar a las escuelas de Ruca Choroy. También se interrumpió el Operativo Leña “y guardamos el combustible para la recolección de residuos, pero nos alcanza hasta el lunes”.

También comunicó que las empresas de transporte Albus y Campana Dos suspendieron desde el lunes los servicios que se realizan hacia Zapala y San Martín de los Andes. Hay negocios que cerraron sus puertas por la falta de mercadería.

El norte neuquino es otro de los sitios donde afectan los bloqueos. En Chos Malal no hay nafta en los surtidores y se siente la falta de productos en las góndolas.

En la ciudad de Neuquén si bien hay escasez de combustible, algunas estaciones aún despachan. Al igual que en las localidades de Plottier, Centenario y Cipolletti, las filas de vehículos que esperan para cargar llegan a superar el kilómetro.

Desde el Municipio de Neuquén se llevó tranquilidad que el contexto actual no pone en peligro el normal funcionamiento del transporte urbano de pasajeros ni el uso de la flota municipal para las diversas tareas asignadas.

En Vaca Muerta

Los camiones varados por los cortes de Salud ya no se encuentran en Añelo, por lo que no acompañan más a los autoconvocados. El intendente Milton Morales contó que en la recorrida de ayer a la mañana observaron que los rodados ya no están en la localidad.

Pudo saberse, por información de los propios camioneros, que fueron desviados por la policía hacia Catriel, por un camino de ripio. Pablo Moyano, secretario general adjunto del gremio, había expresado su apoyo a la lucha de salud.