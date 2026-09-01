Furor en el verano europeo: las zapatillas animal print de Adidas que comienzan a ser tendencia en Argentina

Las adidas Japan Leopard Magic combinan el estampado de leopardo con una de las siluetas de suela fina que domina el streetwear. El modelo se suma al regreso del animal print y promete convertirse en uno de los grandes protagonistas de la moda de 2026.

Animal print y suelas finas: las dos tendencias que se unen

El animal print vuelve a ganar protagonismo en la moda y encontró en las zapatillas un nuevo territorio para imponerse. En ese contexto, Adidas presentó las Japan Leopard Magic, una versión de perfil bajo que lleva la estética felina a una silueta clásica del streetwear.

El lanzamiento llega en un momento en el que las zapatillas de suela fina continúan desplazando a los diseños más voluminosos. El fenómeno se consolidó con modelos como las Samba y el renovado interés por las siluetas terrace, caracterizadas por líneas simples, livianas y de inspiración deportiva.

La propuesta de las Japan Leopard Magic combina esa estética minimalista con un estampado mucho más llamativo: el leopardo. El resultado es un contraste entre una estructura clásica y un diseño que busca convertirse en el centro de atención.

Cómo son las Adidas Japan Leopard Magic

La Japan se caracteriza por una silueta más estilizada que otros modelos de la marca, como las Samba o las Handball Spezial. En esta edición, el estampado animal se combina con materiales como ante y detalles de piel.

Las tradicionales Tres Bandas y el talón aparecen en negro, mientras que la suela de goma conserva el espíritu heritage de la zapatilla.

El animal print aporta el elemento distintivo sin modificar la estructura de perfil bajo. La idea es combinar una base clásica con un detalle maximalista que permita darle personalidad incluso a los looks más sencillos.

Una zapatilla pensada para el streetwear

Las Japan Leopard Magic también se inscriben en una tendencia más amplia: el regreso de las zapatillas sencillas frente a los diseños técnicos y de gran volumen.

Después de varios años en los que predominaron las zapatillas deportivas con grandes cámaras de aire, entresuelas voluminosas y una estética futurista, el streetwear volvió a mirar hacia modelos clásicos y de inspiración retro.

En ese escenario, las Japan pueden combinarse con jeans, pantalones de sastrería relajados, conjuntos deportivos o prendas más informales.

El animal print vuelve a conquistar la moda

El estampado de leopardo dejó de ser un recurso reservado para looks llamativos y volvió a instalarse en diferentes ámbitos de la moda. Aparece en prendas, accesorios y calzado, tanto en propuestas de lujo como en colecciones orientadas al uso cotidiano.

La apuesta de Adidas toma esa tendencia y la traslada a una silueta que ya cuenta con una identidad propia. La combinación permite que el estampado tenga protagonismo sin perder el carácter clásico de la zapatilla.

Además, el modelo forma parte de un universo que incluye reinterpretaciones de otros diseños de la marca, como las Samba y las Handball Spezial.

Con las Japan Leopard Magic, Adidas apuesta por una fórmula que reúne dos de las grandes tendencias del streetwear: las zapatillas de suela fina y el animal print. Una combinación que ya genera furor en Europa y comienza a llamar la atención en Argentina.