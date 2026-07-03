Donald Trump anunció un acuerdo comercial con Irán, pero fue desmentido desde Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un comunicado este jueves 2 de julio sobre un nuevo y polémico arreglo comercial. El mandatario afirmó que Irán comprará productos agrícolas estadounidenses como parte de un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra.

El anuncio repercutió rápidamente en los medios del país asiático, los cuales desmintieron y afirmaron que el gobierno de Teherán no estaba al tanto de tal negocio.

Donald Trump confirmó un trato comercial con Irán, pero fue desmentido desde aquel país

Durante la entrevista, Trump declaró que las conversaciones están avanzadas y que Teherán «aceptó prácticamente todo tipo de acuerdo» sobre esta cuestión: “Necesitan alimentos, necesitan maíz, trigo y soja, y vamos a hacer que nuestros agricultores sean exclusivamente quienes los suministren”, dijo el presidente estadounidense en una entrevista con la cadena CNBC.

Sin embargo, Abdolnaser Hemmati, titular del Banco Central de Irán, señaló en declaraciones a una agencia local que dicho acuerdo no fue dialogado ni tratado entre ambos países. El directo afirmó que «no existe ninguna obligación de compra a Estados Unidos«.

En la entrevista, Trump defendió su decisión de iniciar una guerra ya que esto implicaba la «desnuclearización de Irán«, afirmando que la duración aproximada de cuatro meses de la guerra es relativamente corta en comparación con los conflictos que protagonizó su país anteriormente.

Con información de NA