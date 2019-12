Polémico discurso en la Legislatura al aprobar el pliego de un defensor

La Legislatura prestó acuerdo hoy a la designación de Leandro Seisdedos, que ascendió a defensor de Circunscripción de Neuquén. Su pliego obtuvo 28 votos positivos, entre ellos el del bloque del MPN. A diferencia del pliego de la abogada feminista Nadia Kubatov, que fue rechazado en silencio, el oficialismo provincial brindó esta vez los fundamentos para avalar el nombramiento.

Seisdedos es defensor penal y fue cuestionado por el alegato de clausura que realizó en el juicio por jurados en el que se condenó al expolicía, Alejandro Lagos, por el intento de femicidio de Magnolia Salas y el asesinato de Javier Soto. Para justificar los 11 disparos que efectuó el agente cuando los encontró juntos, Seisdedos se dirigió al tribunal: “¿podemos afirmar, con la mano en el corazón, con total certeza, con una certeza total, con un 100% de seguridad: “a mí si me pasa algo así, no actuaría de ese modo?”.

El diputado, Raúl Godoy (FIT-PST), le preguntó en comisión sobre esto. La respuesta de Seisdedos, según el legislador, fue referirse al feminismo como “una moda”. Eso fue lo que le dijo a la prensa cuando se le consultó por el tema. Las entrevistas a los candidatos son públicas, pero no se graban para que la ciudadanía acceda a ellas. En el recinto Godoy votó en contra de la designación. “No tengo ninguna animosidad personal con él”, aseguró. “Cada 24 horas asesinan a una mujer. No es que asesinan a cualquier persona, hay muertes por gatillo fácil, hay muertes por accidentes laborales, pero el término de femicidio existe y no es una moda”, manifestó. Angélica Lagunas (FIT) también le negó acuerdo al pliego.

Quien lo respaldó con ahínco fue el diputado Mario Pilatti (MPN). Planteó que Godoy “oyó mal” a Seisdedos. Soslayó el alegato misógino del candidato, y se dedicó a recordar el tráfico de esclavos, el nazismo, el stalinismo y la Revolución China. “Estos cuatro hechos ¿a qué vienen? Para sacar dos conclusiones: miren las tragedias pueden venir por derecha o por izquierda, pero el olor a podrido de los muertos es igual”, señaló. Volvió a la nota de “Río Negro”, dijo que el titular “mentía”, y que lo se buscaba era “sacrificar” al postulante.

“¿Saben a que me hace acordar esto? A la inquisición. El santo oficio del género. Donde se acusa a las personas de cosas que no se sabe que hicieron, de a poquito se van poniendo las ramitas, se lo ata al palo, y cuando está todo listo se lo manda a las redes sociales donde hay círculos de personas que se dedican a esto para prender el fuego”, subrayó.

Agregó: “Realmente no me cuesta entender que hace tres siglos se quemara tanta gente como se quemara porque la actitud que yo veo es exactamente la misma. Resultado: incomodar una persona que yo creo de bien, desprestigiar el Poder Legislativo, pensar que atacando a las instituciones democráticas avanza la lucha de las mujeres.”

El diputado Guillermo Carnaghi (FPV) ironizó: “Todo este análisis de las grandes tragedias nacionales para ir contra un titular de un diario regional es como tirarle con una bazuca a un mosquito. Me parece que no tiene mucho sentido, y también lo que me sorprende es que si toda esa argumentación es a favor de defender la decisión de la postulación del defensor, creo que le está haciendo mal ayuda al defensor”. Su par de bloque, Nanci Parrilli, fue la única que se abstuvo.

El legislador Jesús Escobar (LdS) valoró que Seisdedos sea “progresista”. Mencionó que el “error” en el alegato lo hizo “intentando defender a su defendido” y que luego lo reconoció.

En números 28 votos positivos obtuvo la designación de Seisdedos, 2 negativos de legisladores de izquierda y 1 abstención del FPV.