Una empleada comercial fue apuñalada en Centenario mientras trabajaba por otras dos mujeres

Un nuevo violento episodio se vivió en la ciudad de Centenario este lunes. Una empleada comercial fue apuñalada mientras trabajaba. La joven perdió mucha sangre después del ataque y fue trasladada al hospital Castro Rendón.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes ligadas al caso, el hecho ocurrió cerca de las 21.20 en la intersección de las calles Perú y Estados Unidos, en una zona comercial.

Allí, dos mujeres le provocaron varias heridas con un arma blanca a una empleada y luego huyeron del comercio en una motocicleta.

La joven de 20 años agredida fue trasladada en vehículo hacia el hosiptal Natalio Burd por heridas en el sector de una axila y en el brazo derecho. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones y la sangre perdida, fue derivada al hospital Castro Rendón.

En el caso intervino personal de la Comisaría 52° y la fiscalía de Delitos Contra las Personas investiga lo que ocurrió.

Hace 11 días otra joven fue apuñalada en Centenario

En el mes de diciembre los hechos violentos vienen escalando en Centenario con dos intentos de femicidio. El pasado miércoles 11, un grave hecho de violencia de género ocurrió cuando una joven paseaba con su bebé en su carrito: apareció su ex, la increpó y luego la apuñaló en plena vía pública. La víctima fue hospitalizada, mientras que el agresor fue demorado.

Según informó en su momento el comisario Marcos Mazzone a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió después del mediodía entre las calles María Eugenia Figueroa y Juana Azurduy, en el barrio Procrear.

Allí, una madre de 19 años iba junto a su hijo de dos años cuando apareció de golpe su ex pareja en motocicleta.

El joven de 24 años la increpó y luego de una discusión sacó un cuchillo tipo cerrucho y le produjo dos cortes en la zona dela abdomen.

El ataque ocurrió no solo frente a la criatura, sino también ante varias personas que circulaban por la zona y que llamaron inmediatamente a la Policía. La mujer fue derivada al hospital de Centenario y, según precisó Mazzone, estaba fuera de peligro. Mientras tanto, el agresor fue demorado y trasladado a la Comisaría 52.

Asimismo, este domingo un hombre le disparó a su ex y luego se suicidó en la casa de una mujer en el Barrio del Alto.

Allí, la Policía acudió luego de que una mujer activara su botón antipánico. Cuando arribaron las autoridades, encontraron la escena de un hombre reteniendo a una mujer contra una puerta.

Los uniformados le pidieron al hombre que se vaya, pero éste insistió en quedarse. Sin embargo, a los pocos segundos, los gritos de la mujer generaron que los efectivos intentaran ingresar a la fuerza al domicilio.

Cuando comenzó el forcejeo contra el ingreso, se escucharon tres disparos y apenas entraron los efectivos encontraron a la mujer tendida en el suelo con heridas en el rostro y al hombre sin signos vitales a pocos centímetros.

l medio local reportó que la mujer fue atendida por personal del hospital Natalio Burd, quienes dispusieron derivarla en código rojo al hospital Castro Rendón en Neuquén capital. En un comunicado oficial indicaron que la paciente está internada en terapia intensiva.