Cambio climático, armas y venta de órganos, los traspiés de Milei en el debate

El candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, llegó como favorito a los debates presidenciales y buscó no perder terreno: se mostró tranquilo y trató de preguntar en temas donde se siente más seguro, como la economía, y apuntó siempre más hacia su rival directa, Patricia Bullrich. Sin embargo, ayer perdió la pisada firme cuando le repreguntaron por los puntos polémicos de su plataforma, que venía evitando tras el contundente triunfo en las PASO. Cuáles fueron los temas en los que trastabilló.

El libertario, a diferencia del primer debate, en el de anoche dejó una estela de menor performance. Si bien logró mantenerse sereno la mayor parte del tiempo, no logró responder con solvencia cuando le propusieron algunos contrapuntos. Tuvo réplicas de todos los candidatos, pero la representante de Juntos Por el Cambio y la candidata del FIT, Myriam Bregman, fueron las que más intentaron incomodarlo.

También el ministro y candidato de Unión Por la Patria, Sergio Massa, dejó una frase para las tendencias en redes sociales. Con una ejecución que pareció forzada le reprochó a Milei su trato para responderle a Bregman y lo generalizó a su posición sobre las mujeres: “¡Basta Javier! Hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres”.

Los traspiés de Milei en el debate: Cambio climático

Al final del debate, en la última pregunta cruzada, Juan Schiaretti –candidato de Hacemos por Nuestro País- le preguntó a Milei si en caso de llegar a la presidencia mantendría la pertenecía del país en el Acuerdo de París y la Agenda 2030. Fue uno de los momentos que incomodó al candidato libertario, quien niega que exista el cambio climático por las acciones de los hombres sobre el planeta.

Antes, había recibido la réplica de Bregman y posteriormente una pregunta de la misma candidata. “Yo no entendí nada, para mí que lo sacó de Yahoo respuestas y lo que le fue tirando lo dijo. Porque la destrucción del planeta es una de las muestras más claras de la irracionalidad de este sistema, hasta hay partículas de plástico en la atmósfera. Pero Milei defiende la libertad de las empresas de contaminar hasta los ríos y llega a decir que el cambio climático es un invento del socialismo”, dijo la candidata del FIT.

Luego, le planteó directamente que negaba el cambio climático, un tema que tiene acuerdos científicos extendidos en el planeta, y Milei se explayó un poco más fuera del eje sereno que había elegido para el debate:

“A ver, primero no mienta, yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la tierra un ciclo de temperaturas, es decir, hay un comportamiento cíclico y este es el quinto punto del ciclo donde ¿Sabes cuál es la diferencia con los cuatro anteriores? Que antes no estaba el ser humano, que ahora sí está el ser humano, por lo tanto, todas esas políticas, que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos sí para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”.

Los traspiés de Milei en el debate: Portación de armas

Sobre este tema la pregunta llegó por Bullrich, quien le recordó el planteo de su plataforma sobre la desregulación del mercado de armas y, si bien Milei intentó despegarse del tema, lo cierto es que está planteado en el artículo 17 de la plataforma de gobierno de La Libertad Avanza.

Bullrich le replicó que si no era cierto que cambie su plataforma y agregó: “a las mamás y a los papás les digo que si se liberan las armas van a estar en manos de Los Monos (por la banda narco rosarina), las armas van a terminar masacrar a los chicos en las escuelas, esa es la realidad”.

Milei le respondió: “señora Bullrich no solo que vive aferrada en las mentiras que le arma a su equipo de campaña, sino que muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe tal como existe y no cómo actúa hoy llena de restricciones que lo único que hace es favorecer a los delincuentes, pero parece que está muy sitiada”.

La textual de la plataforma contradice a Milei: “Sobre la tenencia de armas de fuego plantamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.

Los traspiés de Milei en el debate: Venta de órganos

Este tema, uno de los que mediatizó a Milei por lo descabellado, reapareció en el debate de la mano, también, del cruce entre Bullrich y el libertario.

En las réplicas durante el tema con más cruces, que fue el de Seguridad, la candidata de Juntos por el Cambio le recordó que “si liberás la venta de órganos, hoy la venta de órganos en el mundo está ligada a la trata de personas. Esta es la realidad. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito, la venta de órganos”.

Milei le respondió diciendo que “tampoco proponemos la venta de órganos, lo que nosotros decimos es que hay 7000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes. Hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción o acaso usted le gusta la corrupción”.

Cuando Milei habla de 300.000 potenciales donantes se refiere al promedio de muertes anuales en nuestro país, sin embargo, los especialistas aclaran que no todas las personas que fallecen pueden convertirse en donantes.

«Se necesita de una muerte muy particular: encefálica o muerte cerebral» explica el titular de Cudaio (Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos) de Santa Fe, Armando Mario Perichón, y agrega que “se trata aproximadamente del 1% de las muertes de un año en un hospital de emergencia».