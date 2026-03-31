Caputo se reunió con supermercados: preocupación por la caída del consumo y la presión de tasas municipales

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes un encuentro con los principales referentes del sector supermercadista, en un contexto marcado por la caída del consumo y el creciente impacto de la presión impositiva a nivel municipal.

La reunión, que se extendió durante aproximadamente una hora, contó con la participación de ejecutivos de las principales cadenas del país y del director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Vasco Martínez. Durante el encuentro, los empresarios expusieron las principales dificultades que enfrenta la actividad.

Caputo apuntó contra algunos municipios bonaerenses

Uno de los ejes centrales fue el reclamo por las tasas municipales, que —según plantearon— afectan directamente la rentabilidad del sector. Tras la reunión, Caputo señaló que se trata de gravámenes que “no corresponden por ley” debido a la falta de contraprestación y que terminan impactando también en los precios al consumidor.

El ministro apuntó especialmente contra algunos municipios bonaerenses, entre ellos Lanús y Pilar, por los elevados niveles de carga fiscal. También mencionó casos como Luján, Hurlingham, Bahía Blanca y Quilmes, donde las tasas —sumadas a adicionales— alcanzan porcentajes significativos.

Además del esquema impositivo, los supermercadistas manifestaron su preocupación por la caída del consumo en los últimos meses. Según indicaron, el menor nivel de ventas se combina con un crecimiento de la informalidad, lo que provoca una pérdida de participación en el mercado formal.

“Hoy te lo termina absorbiendo la presión impositiva o lo perdés por ventas que migran al canal informal”, fue uno de los planteos que se repitió durante el encuentro, según fuentes del sector.

En ese sentido, datos recientes reflejan la tendencia negativa: en febrero, el consumo masivo cayó 3,4% interanual y acumuló un retroceso del 2,1% en el primer bimestre del año. El canal moderno —que incluye a las grandes cadenas— fue el más afectado, con una contracción del 5,9%.

Por su parte, Caputo reconoció la preocupación por la situación del sector, aunque mantuvo una visión optimista respecto a la evolución de la economía. En ese marco, destacó expectativas favorables vinculadas a la cosecha y a una eventual recuperación en rubros como la construcción en los próximos meses.

El encuentro se dio en un escenario en el que el Gobierno busca sostener la estabilidad macroeconómica, mientras distintos sectores de la economía advierten por las dificultades que persisten en la actividad cotidiana.