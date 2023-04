Casi 3.500 urnas en viaje para las elecciones en Río Negro y Neuquén

Casi 3.500 urnas empezaron a distribuirse ayer en Río Negro y Neuquén, para las elecciones que se realizarán mañana en ambas provincias. El operativo del Correo Argentino continuará hoy, para llegar a 639 establecimientos del norte de la Patagonia, donde se votará para elegir autoridades provinciales y locales.

En paralelo, la Justicia Electoral de los dos distritos avanzaba para confirmar todas las autoridades de mesa. El escenario de ayer aportaba mayor tranquilidad, luego de un inicio con dudas por el número de excusaciones recibido durante las primeras horas posteriores a las notificaciones.

En Río Negro el llamado a autoridades electorales continuará hoy, pero ya recaerá en la convocatoria local de los Juzgados de Paz, recurriendo al registro de voluntarios abierto a principios de esta semana.

Hasta ayer, el Juzgado Electoral informó a Correo Argentino sobre los reemplazos por las bajas existentes. Se admitía -hasta el mediodía- que unas 80 mesas no tenían notificada a ninguna de las autoridades requeridas inicialmente, pues esos ciudadanos incluidos no aceptaron el llamado y, directamente, no fueron localizados.

El organismo electoral, a cargo de Carlos Da Silva, finalizó con esa operación y esa asignación se trasladó a los ámbitos locales. Puntualmente, serán ahora los jueces de Paz quienes deberán cubrir esos cargos, y para eso tendrán la nómina de voluntarios.

En el Juzgado Electoral con asiento en Viedma todavía se seguía ayer con los nombramientos. Fuentes oficiales consideraron que el faltante era bajo, pues no llegaba al 5% de las casi 1.785 mesas que se abrirán mañana en la Provincia.

Esos mismos voceros recordaban además que existe la facultad de cada juez de Paz, conjuntamente con el delegado electoral, para el nombramiento de alguna autoridad faltante el mismo domingo entre los electores presentes en una escuela. La apertura se puede cumplir con una sola designación.

Desde un principio, las autoridades judiciales admitieron sobre un alto rechazo por parte de vecinos a la designación de responsables del acto eleccionario, a pesar de que el Poder Ejecutivo dispuso de un pago de 12.000 pesos por esa labor comicial.

Esa resistencia ciudadana derivó que esta semana se decidiera abrir un registro de voluntarios, que inicialmente se había desestimado.

La Justicia informó ayer que Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche registraban cerca de un centenar de anotados en cada ciudad. Esos inscriptos dejaron sus datos para su inmediata convocatoria por parte de los jueces de Paz si era necesario.

A fines de marzo, el Correo comenzó con las notificaciones, con un primer listado de algo más de 5.000 ciudadanos, considerando la terna titular de cada mesa. Pero, enseguida la empresa informó de bajas por domicilio no localizados, rechazo del designado y, también, excusación registrada en los juzgados de Paz.

Esa situación determinó que el Juzgado Electoral facilitara otra tanda similar, con los suplentes. Esta ronda tampoco fue suficiente para la cobertura y, por eso, la secretaría, a cargo de Verónica Belloso, seguía en la víspera entregando al Correo nuevas posibilidades de reemplazos.

¿Hay sanciones para quienes no sean autoridad de mesa?

Desde el Poder Judicial de Río Negro explicaron ayer que las sanciones previstas para quienes no cumplan con la carga pública de ser autoridad de mesa son las mismas previstas que para los electores que no concurren a votar.

Eso significa la posibilidad de ver impedidos los tramites municipales y provinciales por un año, o la veda para ser empleado del Estado por un plazo de tres años.

De todas maneras, en la provincia no hay registro de infractores electorales, porque las sanciones son de aplicación administrativa, es decir que deben definirse por cada organismo donde se detecte a una persona que no cumplió con su obligación.

La Policía ratificó que la seguridad está garantizada

El conflicto policial generó incertidumbre esta semana sobre la presencia de uniformados para garantizar la seguridad de las elecciones en Río Negro.

El jefe de la fuerza, Osvaldo Tellería aseguró ayer que “está garantizado el plan operacional”, detallando que se informó a la Justicia Electoral sobre la disponibilidad de 1.780 policías, especialmente para las tareas de despliegue y repliegue de las urnas.

En realidad, el juez Da Silva recibió un primer plan y, posteriormente, la Policía presentó otro, con una nueva lista de efectivos, previa revisión y confirmación de los uniformados.

Aun así, Tellería afirmó que el mecanismo fue el tradicional, es decir, notificación a los policías y que esa incorporación es una carga pública, admitiendo que puede generarse alguna ausencia por razones de fuerza mayor.

El comisario general relativizó cualquier convocatoria opositora a no concurrir, insistiendo en el aporte de esa función al sistema democrático, como también, la exigencia reglamentaria.

Por otra parte, recordó que estarán los médicos de la Policía para constatar si aparecen certificados por enfermedad.

Ayer hubo nuevas protestas de retirados y activos en Roca. (Andrés Maripe)

“El personal que está diagramado está todo notificado y se tiene que presentar en cada escuela”, afirmó.

Por eso sostuvo que “el acto comicial está garantizado” y que “puede ser que haya alguna inasistencia por cuestiones de salud, pero nosotros tenemos una responsabilidad, una obligación y una carga pública”.

“No es una opción. Si no cumplimos estamos afectando al sistema democrático y vamos contra la Constitución Provincial y Nacional. Por eso hay que ser muy mesurado”, enfatizó.

Ayer por la tarde hubo nuevas protestas de retirados, personal activo y familiares, en diferentes puntos de la provincia.

En Roca se movilizó una columna importante -superior a una cuadra- con manifestantes de diferentes puntos del Alto Valle. “Esto es para que vean que no somos cuatro o cinco, como dice la gobernadora”, gritaron.

El padrón de Neuquén creció y piden chequear dónde se vota

La Justicia Electoral puso en marcha el operativo para distribuir en toda la provincia las urnas y los equipos para la Boleta Única Electrónica (BUE). El domingo están habilitados 546.166 electores, un 10,61% más que en 2019, para elegir gobernador y vice, diputados e intendentes y concejales en 21 localidades. Además, se elegirán integrantes de comisiones de fomento y consejeros escolares, en total son 623 cargos.

El secretario electoral, Carlos Willhuber, en diálogo con Río Negro Radio, explicó que debido al crecimiento es importante consultar antes el padrón electoral (puede hacerse digitalmente) para llegar correctamente al lugar de votación. Agregó que en los establecimientos designados para votar habrá un código QR para que los ciudadanos puedan escanear y acceder a información sobre dónde votar y en qué mesa.

Los comicios se desarrollarán en 333 establecimientos en los que se montarán 1713 mesas de votación. Del padrón total, 271.446 son mujeres, 274.690 varones y 30 personas no binarias. En cuanto a los extranjeros, habrá 7.128 en condiciones de votar: 3321 varones y 3807 mujeres.

Sobre la BUE, aclaró que muchas personas entienden que es un sistema de voto virtual pero en realidad es un proceso que se hace de forma electrónica y luego se imprime el voto. “La máquina con la que se vota es una impresora, no está conectada a una red o a alguna base de datos. Es solo para que se pueda hacer un recuento sin errores”, señaló.

Además, señaló que también habrá otro código QR que permitirá acceder a un simulador de voto que la Justicia de Neuquén puso a disposición para ensayar sin límites de tiempo.

Las urnas para las votación neuquina empezaron a distribuirse. (Gentileza).-

En cuanto al funcionamiento o posible fallo de las máquinas para realizar el voto, el secretario electoral señaló que para prevenir estas situaciones, en cada establecimiento habrá un técnico disponible para verificar el buen funcionamiento y en caso de que no sea suficiente, también contarán con máquinas adicionales para ser reemplazadas en el momento.

Otro factor a tener en cuenta para este domingo es que queda prohibido el uso de celulares en el cuarto oscuro. Willhuber señaló que las personas pueden usar el teléfono celular antes o después de votar pero no en el momento del voto. “No queremos que se transforme en una acción que trascienda lo personal, por eso todo dispositivo queda prohibido a la hora del voto”, sostuvo.

Toda persona, argentina y extranjera, que esté empadronada y sea mayor de 18 años y menor de 75, tiene la obligación de votar. Las únicas personas que tienen la opción de hacerlo o no, son los mayores a 75 años y los jóvenes de 16 y 17 años.

Los que no puedan hacerlo tienen que justificar la inasistencia a la Justicia Electoral Provincial. Las razones previstas son: enfermedad, causas de fuerza mayor suficientemente comprobada o distancia geográfica (200 km). El valor de la multa es de 2820 pesos, según informó la justicia electoral.

Desde las 8 de ayer comenzó la veda electoral que sanciona la actividad proselitista y que, según indicaron, alcanza las redes sociales.

El escrutinio provisorio y la reunión de la empresa con los apoderados

No hay precisión de horario para la primera difusión del resultado de la elección. Esa fue la respuesta a los apoderados por parte de los operadores de MSA, que es la empresa ya instalada en la Legislatura para realizar el escrutinio provisorio de Río Negro.

En su explicación técnica, los delegados de MSA resaltaron la complejidad del recuento de los votos, aludiendo que la dificultad se planteará en las escuelas cuando las autoridades de mesas deban contar boletas que están integradas por tramos de otras fuerzas.

Por su parte, la Justicia fijo un criterio adicional para cumplir con la difusión: “los datos -según su decisión- comenzarán a cargarse una vez que estén al menos un 5 por ciento de las mesas escrutadas en los circuitos Andino, Alto Valle Oeste, Alto Valle Centro y Valle Inferior”.

La empresa MSA explicó como será el escrutinio provisorio. (Mauricio Martin)

Las prohibiciones durante la jornada electoral en la región

Desde las cero (0) horas del día de los comicios y hasta tres (3) horas inmediatas posteriores al cierre, queda prohibido:

a) La exhibición, el depósito y la portación de armas, aun a personas autorizadas para ello, en los lugares donde se realicen los comicios y hasta 100 metros del perímetro de aquellos, a excepción del personal policial o de las Fuerzas Armadas, o de seguridad asignado a la custodia de las escuelas.

b) Los espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, acontecimientos sociales, culturales, deportivos y toda otra clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral.

c) El expendio de bebidas alcohólicas.

d) A los electores, el uso de banderas, divisas y distintivos.

e) La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 100 metros del lugar donde se instalan mesas electorales.