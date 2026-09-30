Estados Unidos evaluó a la Argentina de Javier Milei: elogios por la inflación y RIGI, alertas por la deuda y cepo
El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la baja de la inflación, el superávit fiscal y los proyectos del RIGI, con fuerte impacto en Vaca Muerta. Además advirtió que la deuda, los controles de capital remanentes y la elevada presión tributaria siguen siendo riesgos para los negocios.
El gobierno de Estados Unidos puso por escrito cómo ve a la Argentina bajo la administración de Javier Milei como destino de inversiones: una economía que dejó atrás la inflación de tres dígitos y ordenó sus cuentas, pero que todavía convive con problemas estructurales que generan cautela en el sector privado. El informe destaca el rol clave del RIGI para acelerar inversiones millonarias en Vaca Muerta, aunque advierte sobre el peso del cepo cambiario y la conflictividad sindical.
Así lo plantea el Informe sobre el Clima de Inversión 2026 del Departamento de Estado, un relevamiento anual que analiza las condiciones económicas e institucionales de cada país y sirve como guía para las empresas estadounidenses.
El documento sostiene que desde diciembre de 2023 la administración de Javier Milei «revirtió políticas intervencionistas e impulsó reformas estructurales para posicionar a la Argentina como una economía de mercado». Sin embargo, advierte que los desafíos más urgentes continúan siendo la sostenibilidad de la deuda, la persistencia de la inflación y el desmantelamiento total de los controles de capital.
Acá se puede ver el informe completo que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Inflación de 31,5% y superávit: los datos macroeconómicos que elogió EE.UU.
El reporte ubica el freno a los precios como «una prioridad principal» del Ejecutivo nacional y repasa la evolución del índice: tras tocar 211,4% en 2023 y 117,8% en 2024, descendió al 31,5% en 2025, el registro más bajo en ocho años.
Subraya, también, que este proceso se respaldó en un estricto recorte del gasto: «La Argentina alcanzó un superávit primario de 1,4% y anotó dos años consecutivos de equilibrio presupuestario, un hito que no se registraba desde el bienio 2007-2008″. En paralelo, el informe consigna que el PBI rebotó un 4,4% durante 2025.
En el plano cambiario, describe el régimen de flotación del peso dentro de una banda cuyos límites se corrigen en función de la inflación pasada.
El acuerdo con el FMI y los desembolsos clave previstos hasta 2029
El Departamento de Estado dedica un apartado al vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Recuerda que en abril de 2025 se aprobó el Servicio Ampliado por US$20.000 millones, con un desembolso inicial de US$12.000 millones, y que en mayo de 2026 se habilitaron US$1.000 millones adicionales tras completarse la segunda revisión.
El informe resalta que el FMI valoró la disciplina fiscal, el avance de las reformas y la reconstitución de reservas, y detalla el esquema vigente: revisiones semestrales hasta 2029, con giros de alrededor de US$700 millones en cada una de las siete etapas restantes.
RIGI: más de US$17.000 millones aprobados, con Vaca Muerta a la cabeza, y la apuesta al «Super RIGI»
Para el sector energético regional, uno de los tramos más relevantes es el análisis de los incentivos fiscales. Según el informe, a abril de 2026 se habían aprobado proyectos por más de US$17.000 millones bajo el RIGI, con buena parte de esa inversión concentrada en Vaca Muerta.
El relevamiento subraya que el Decreto 105/2026 prorrogó la adhesión al régimen hasta el 8 de julio de 2027 e incluyó expresamente a nuevos proyectos upstream de petróleo y gas en tierra. Es un cambio que alcanza de lleno a los desarrollos de la Cuenca Neuquina. El informe también menciona la puesta en marcha del régimen para pymes (RIMI) a través de una plataforma de ARCA.
Además, describe el «Super RIGI» anunciado el 8 de mayo de 2026 por Javier Milei y el ministro Luis Caputo, pensado para megaproyectos de US$20.000 a US$30.000 millones en cobre, uranio, energía nuclear, GNL, baterías de litio, vehículos eléctricos, paneles solares, fertilizantes y centros de datos para inteligencia artificial. La propuesta reduce Ganancias del 25% al 15%, elimina los derechos de exportación e importación desde el primer día y fija un tope de 0,5% en Ingresos Brutos para las provincias que adhieran.
El informe lo presenta como una iniciativa a la espera del Congreso, pero el proyecto avanzó desde entonces. El 24 de junio obtuvo media sanción en Diputados con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, y ahora se debate en el Senado. El texto aprobado fija un piso de USD 1.000 millones por proyecto y deja afuera las ampliaciones de proyectos existentes y los que ya ingresaron al RIGI original.
Cepo a las empresas y conflicto laboral: las alertas que aún frenan inversiones
Pese a las medidas desreguladoras, Washington remarcó que hay dificultades que aún complican al capital extranjero.
- Restricciones cambiarias: aunque las personas físicas operan sin el tope de US$200 desde abril de 2025, las empresas todavía enfrentan trabas para girar dividendos anteriores a 2025 y cancelar deudas comerciales y financieras heredadas. El informe también registra una nueva exigencia para los particulares: desde abril de 2026, quien transfiera dólares de una cuenta local a una cuenta propia en el exterior debe firmar una declaración jurada y comprometerse a no operar títulos con liquidación en moneda extranjera durante los 90 días siguientes.
- Frente laboral: el informe aborda la Ley de Modernización Laboral (27.802), sancionada a comienzos de 2026, y advierte que la suspensión judicial de 82 de sus artículos, a pedido de los sindicatos, sumó incertidumbre sobre el alcance de la reforma. También aporta datos del mercado de trabajo: el desempleo subió de 6,4% en el primer trimestre de 2025 a 7,5% en el cuarto, y la informalidad llegó al 43%.
- Petróleo y gas: el informe señala que en industrias como la producción hidrocarburífera conviven varios sindicatos, y que las disputas de poder entre ellos pueden alterar la operación regular de las empresas.
- Justicia e impuestos: citando al Banco Mundial, el documento advierte que las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado dificultan la lucha contra la corrupción. A eso se suma el reclamo sostenido de las empresas locales y extranjeras, que continúan señalando la elevada carga tributaria y la rigidez de las normas laborales como obstáculos clave para invertir.
- El documento, publicado en septiembre, no recoge lo que pasó después con la reforma laboral en Tribunales. El 23 de abril, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la cautelar al darle efecto suspensivo a la apelación del Estado, y la ley volvió a regir completa. El planteo de inconstitucionalidad de la CGT sigue en trámite.
Comentarios