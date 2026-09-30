Estados Unidos evaluó a la Argentina de Javier Milei: elogios por la inflación y RIGI, alertas por la deuda y cepo

Foco en el RIGI y la región: El informe de Estados Unidos destaca a Vaca Muerta como el principal imán para las millonarias inversiones impulsadas por el RIGI. (Foto: gentileza)

El gobierno de Estados Unidos puso por escrito cómo ve a la Argentina bajo la administración de Javier Milei como destino de inversiones: una economía que dejó atrás la inflación de tres dígitos y ordenó sus cuentas, pero que todavía convive con problemas estructurales que generan cautela en el sector privado. El informe destaca el rol clave del RIGI para acelerar inversiones millonarias en Vaca Muerta, aunque advierte sobre el peso del cepo cambiario y la conflictividad sindical.

Así lo plantea el Informe sobre el Clima de Inversión 2026 del Departamento de Estado, un relevamiento anual que analiza las condiciones económicas e institucionales de cada país y sirve como guía para las empresas estadounidenses.

El documento sostiene que desde diciembre de 2023 la administración de Javier Milei «revirtió políticas intervencionistas e impulsó reformas estructurales para posicionar a la Argentina como una economía de mercado». Sin embargo, advierte que los desafíos más urgentes continúan siendo la sostenibilidad de la deuda, la persistencia de la inflación y el desmantelamiento total de los controles de capital.

Acá se puede ver el informe completo que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Inflación de 31,5% y superávit: los datos macroeconómicos que elogió EE.UU.

El reporte ubica el freno a los precios como «una prioridad principal» del Ejecutivo nacional y repasa la evolución del índice: tras tocar 211,4% en 2023 y 117,8% en 2024, descendió al 31,5% en 2025, el registro más bajo en ocho años.

Subraya, también, que este proceso se respaldó en un estricto recorte del gasto: «La Argentina alcanzó un superávit primario de 1,4% y anotó dos años consecutivos de equilibrio presupuestario, un hito que no se registraba desde el bienio 2007-2008″. En paralelo, el informe consigna que el PBI rebotó un 4,4% durante 2025.

En el plano cambiario, describe el régimen de flotación del peso dentro de una banda cuyos límites se corrigen en función de la inflación pasada.

El acuerdo con el FMI y los desembolsos clave previstos hasta 2029

El Departamento de Estado dedica un apartado al vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Recuerda que en abril de 2025 se aprobó el Servicio Ampliado por US$20.000 millones, con un desembolso inicial de US$12.000 millones, y que en mayo de 2026 se habilitaron US$1.000 millones adicionales tras completarse la segunda revisión.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante la visita oficial de la titular del organismo a la Argentina a fines de julio pasado. (Foto: Clarín Fotografía)

El informe resalta que el FMI valoró la disciplina fiscal, el avance de las reformas y la reconstitución de reservas, y detalla el esquema vigente: revisiones semestrales hasta 2029, con giros de alrededor de US$700 millones en cada una de las siete etapas restantes.

RIGI: más de US$17.000 millones aprobados, con Vaca Muerta a la cabeza, y la apuesta al «Super RIGI»

Para el sector energético regional, uno de los tramos más relevantes es el análisis de los incentivos fiscales. Según el informe, a abril de 2026 se habían aprobado proyectos por más de US$17.000 millones bajo el RIGI, con buena parte de esa inversión concentrada en Vaca Muerta.

El relevamiento subraya que el Decreto 105/2026 prorrogó la adhesión al régimen hasta el 8 de julio de 2027 e incluyó expresamente a nuevos proyectos upstream de petróleo y gas en tierra. Es un cambio que alcanza de lleno a los desarrollos de la Cuenca Neuquina. El informe también menciona la puesta en marcha del régimen para pymes (RIMI) a través de una plataforma de ARCA.

La ampliación de los beneficios impositivos y aduaneros a través del «Super RIGI» obtuvo media sanción en Diputados. (Foto: archivo Enrique García Medina)



Además, describe el «Super RIGI» anunciado el 8 de mayo de 2026 por Javier Milei y el ministro Luis Caputo, pensado para megaproyectos de US$20.000 a US$30.000 millones en cobre, uranio, energía nuclear, GNL, baterías de litio, vehículos eléctricos, paneles solares, fertilizantes y centros de datos para inteligencia artificial. La propuesta reduce Ganancias del 25% al 15%, elimina los derechos de exportación e importación desde el primer día y fija un tope de 0,5% en Ingresos Brutos para las provincias que adhieran.

El informe lo presenta como una iniciativa a la espera del Congreso, pero el proyecto avanzó desde entonces. El 24 de junio obtuvo media sanción en Diputados con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, y ahora se debate en el Senado. El texto aprobado fija un piso de USD 1.000 millones por proyecto y deja afuera las ampliaciones de proyectos existentes y los que ya ingresaron al RIGI original.

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