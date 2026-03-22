El Congreso con etapa de negociaciones, tratamiento de reformas en 2026 y acuerdos rumbo al 2027

Luego de un verano con intensa actividad en el Congreso, que tuvo la aprobación de la Reforma Laboral, tras la apertura de sesiones ordinarias ya iniciaron algunos negociaciones entre los diferentes bloques. El recinto legislativo además de tener un agenda con proyectos impulsados por el oficialismo, será una de las cajas de resonancias de cara a las elecciones 2027.

En este entramado, los gobernadores jugarán un rol clave. Uno de los que hizo un acto hablando del próximo año fue el PRO, encabezado por Mauricio Macri.

Un año con miras en las elecciones 2027

“Hay acuerdos y desacuerdos por todos lados, pero lo que tienen en común es la volatilidad de lo pactado. Todos miran el 2027 pero tienen que transitar el 2026”, sostuvo una fuente del peronismo citada por Infobae.

Se sabe que será un diálogo dinámico. «En este esquema lo que vamos a ver es que los gobernadores van a mostrar una faceta negociadora con el Gobierno nacional y otra con la oposición, por lo que sus legisladores se van a mover con ese ritmo”, agregó.

Desde el oficialismo creen que Javier Milei irá por la reelección. “Las conversaciones están y van a estar, pero como sabemos que nos van a poner a competir un candidato en la provincia hay que ponerle límites”, sostuvo un gobernador que buscará la reelección y que no está alineado con el peronismo.

En total son 15 los gobernadores más el jefe de Gobierno que podrían ir por la reelección: Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

En esta línea hay que considerar que hay alrededor de 40 diputados que responder de manera directa o indirecta a estos mandatarios. “Los acuerdos van a terminar siendo temáticos. Vas a ver que los diputados que responden a un gobernador se sientan y acompañan para un tema que quiere el gobierno y en la sesión siguiente no dan quórum y votan en contra. Algunos van a sentar uno y parar a otro —uno da quórum y otro legislador no— dependerá del acuerdo de ese momento. Todo dura entre 10 y 15 días y se refrenda o se rompe”, dijo alguine que participa en las actividades de La Libertad Avanza.

También ya se analiza la posibilidad en varias de las provincias de adelantar las elecciones para que no sean en conjunto con los comicios nacionales.

El PRO y sus proyecciones para 2027

Uno de los que empezó a pensar en el 2027 fue el PRO. En un acto en Buenos Aires, el expresidente Mauricio Macri dijo en su su discurso que no le darán un excusa al “populismo” para “volver” y agregó que el partido no nació «solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda».

«El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo, somos el próximo paso», sostuvo.

«¿Coincidimos en todo con este gobierno? No. Claro que no. Tenemos diferencias y las hemos expresado, y las vamos a expresar cada vez que haga falta. Pero nuestra prioridad fue y va a ser el cambio”, agregó.

Al ser consultado por las palabras de Macri, el diputado nacional Cristian Ritondo aseguró que el PRO mantendrá la alianza electoral con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires pensando en las elecciones de 2027.

Reformas que impulsa el oficialismo en 2026

Javier Milei proyectó una agenda muy ambiciosa de “90 paquetes de proyectos” a presentar a lo largo de los nueve meses restantes, dijo en su discurso de la apertura de sesiones ordinarias.

Entre ellos la reforma del Código Civil y Comercial, una reforma tributaria, una reforma del Código Aduanero, una reforma electoral y del régimen de los partidos políticos.

También una reforma judicial que incluye la implementación federal del juicio por jurados, una reforma del Código Penal, una reforma educativa, leyes de desregulación industrial y de la producción primaria y proyectos de Defensa.

También impulsa la aprobación de cambios en la Ley de Glaciares que ya obtuvo media sanción en el Senado.