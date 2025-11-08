El Frente Grande de Río Negro celebró y se alinea con María Emilia Soria 2027

El Frente Grande de Río Negro se pone en línea con María Emilia y Axel. Foto Archivo.

La Asamblea del Frente Grande de Río Negro se reunió y celebró el ingreso del exlegislador Marcelo Mango a la Cámara de Diputados, como también, se alineó con el proyecto rionegrino de María Emilia Soria y nacional de Axel Kicillof para el 2027.

Mango integró la lista de Diputados del 2023 en tercera posición y completará el mandato de Martín Soria por la aplicación de la legislación de igualdad de género. La exdiputada cipoleña Graciela Landriscini ocupaba el segundo lugar.

En su posicionamiento público, la asamblea del Frente Grande -que preside Julio Accavallo- entendió que el resultado de Fuerza Patria en Río Negro proyecta a María Emilia Soria para «pelear por la gobernación» en el 2027.

Además, el partido remarcó su acompañamiento al gobernador bonaerense Axel Kicillof para «organizar una expresión fuerte, plural y democrática para una Argentina más justa con producción y desarrollo nacional».

En principio, el Frente Grande «valoró profundamente la unidad del campo nacional y popular lograda en Fuerza Patria para el triunfo en las elecciones del 26 de octubre en Río Negro».

El exlegislador Marcelo Mango asumirá en diciembre como diputado nacional. Foto: Marcelo Ochoa.

También destacaron la «convocatoria que inició la intendenta María Emilia Soria por sus resultados, pero también por su proyección para pelear por la gobernación de la provincia de cara al año 2027».

Felicitaron a Soria y Ana Marks que asumirán en el Senado, recordando que la exlegisladora del Frente Grande, Carina Pita es suplente; mientras que Adriana Serquis llegará a Diputados, celebrando que Mango -que preside el FG- Mango asumirá una banca en la Cámara Baja.

Remarcaron que el pueblo rionegrino «eligió tener cuatro representantes de Fuerza Patria para defender a Río Negro en el Congreso Nacional frente a un centralismo que agrede a las provincias y niega el federalismo; y excluye perversamente a los sectores del trabajo, la producción, la educación y la salud públicas, las infancias y los jubilados».

El comunicado expresa que se definió «trabajar para la construcción de una alternativa nacional frente al modelo de entrega y empobrecimiento del libertarismo, acompañando la conducción de Axel Kicillof para organizar una expresión fuerte, plural y democrática para una Argentina más justa con producción y desarrollo nacional».