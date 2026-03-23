El Gobierno cierra filas detrás de Manuel Adorni: cuándo reaparecerá junto a Javier Milei en medio del escándalo

En medio del escándalo que involucra propiedades y viajes, Manuel Adorni reaparecerá esta semana junto con Javier Milei. Será otra imagen que el Gobierno utilizará para aplacar la polémica que se generó desde comienzos de marzo y confirmar que el jefe de Gabinete no renunciará.

De acuerdo a lo que informó la Agencia Noticias Argentinas a través de fuentes oficiales, el ministro coordinador tendrá una semana muy activa con reuniones con integrantes del gabinete.

De esos encuentros habrá fotos y descripción de lo que se habló. La idea del oficialismo es mostrar a un Adorni trabajando, muy activo y lejos de las controversias y explicaciones.

El viernes llegará la actividad más relevante de la agenda del ex vocero presidencial: un nuevo encuentro con el Presidente. Será con motivo de la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano que encabezará la ministra del área, Sandra Pettovello.

Significará un nuevo gesto presidencial después de la foto del 19 de marzo pasado, cuando existió un cara a cara entre el jefe de Estado y el cuestionado funcionario y se mostraron para las redes sociales. “El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete”, escribió un Adorni que tiene todo el respaldo de Karina Milei y del gabinete.

Ordenan levantar el secreto fiscal y bancario para saber quién pagó los viajes de Manuel Adorni

El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas para investigar el viaje que realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, en el marco de una causa que busca determinar si existieron irregularidades en el financiamiento del traslado.

En ese contexto, Lijo solicitó al Gobierno nacional que informe si el funcionario cumplía alguna misión oficial durante su estadía en Uruguay. El requerimiento fue dirigido a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, a fin de determinar si existe documentación vinculada a una eventual comisión de servicio, autorización oficial, asignación de viáticos o rendición de gastos relacionados con el viaje.

Según indicaron a La Nación fuentes judiciales, el vuelo de ida aparece pagado por la productora Imhouse, perteneciente al periodista que se desenvuelve en la televisión pública. Mientras tanto, el de vuelta figura dentro de un paquete de 10 viajes que abonó otra entidad.

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, contestó Adorni a Feinmann en una entrevista en medio del escándalo por la inclusión de su esposa en el avión presidencial para ir a Nueva York.

Al poco tiempo, Grandio explicó con respecto al viaje a Uruguay: “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”.

Días después, el exvocero presidencial dio una nota con Luis Majul en el que afirmó que pagó un monto inferior a los US$4.000: «No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes».

Según los recibos que recibió el juez federal Andrés Lijo de la empresa que fue contratada para los viajes, Alpha Centeauri S.A, el viaje de ida se abonó en pesos argentinos por un monto similar a US$4.830. Mientras tanto, el vuelo de vuelta quedó dentro del paquete que tiene un costo superior a los US$40.000.

Ahora, la investigación giró para determinar quién compró ese paquete por 10 vuelos y, según trascendió, no se trataría de una figura pública, sino más bien de una persona residente de Uruguay. De esta manera, la Justicia prepara un exhorto diplomático para solicitar información al país vecino.

Asimismo, el juez solicitó a los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando que brinden la documentación vinculada a ese viaje y los registros de las cámaras de seguridad.

Y es que, además de certificar quién pagó los viajes, la Justicia busca chequear si se cumplieron todos los protocolos aeropuertarios, principalmente los trámites de Migraciones y Aduana.

Según figura en la causa, estas medidas tienen el fin de «resguardar los elementos probatorios», mientras que la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita sumó otras solicitudes.

“Se requiera a la ANAC que se sirva a aportar el plan del vuelo, correspondiente al avión Honda Jet con matrícula LVHWA contratado por Alpha Centauri S.A., que partiera desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce de Punta del Este, Uruguay, el día 12 de febrero del año en curso, así como el plan de vuelo y demás constancias vinculadas al vuelo de regreso de fecha 17 de febrero del corriente, junto con toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse”, sostiene el expediente.

En cuanto a la Aduana, requirieron que informe «si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.

Por último, también se pidió que “se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa Alpha Centauri S.A para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa, etc.)“.

Asimismo, según información publicada por Clarín, el funcionario tendría una casa en el Country Indio Cuá Golf Club, cuyas expensas figuran a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, por un monto cercano a los $700.000 mensuales.

La diputada Marcela Pagano amplió una denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario e incorporó datos vinculados a esta propiedad, que no aparece en la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.