El Gobierno Nacional absorbió pesos y compensa emisión por la compra de reservas

En una nueva licitación de títulos públicos en moneda local, el Gobierno nacional tomó este miércoles $ 10.34 billones para renovar vencimientos por unos $ 8,3 billones, con lo cual absorbió pesos y, en parte, compensa la emisión que está generando la compra de reservas.

La contracara es que tuvo que pagar una tasa de interés alta, en especial para los vencimientos más cortos, lo cual sigue siendo una complicación para que mejore el crédito y se aceite la economía.

Los analistas estaban expectantes a las decisiones del Ministerio de Economía, porque el vencimiento era abultado y en la cuenta del Tesoro en el Banco Central sólo quedaban $ 2,3 billones y U$S 324 millones.

Las tasas de LECAPS cerraron entre 34% y 42%, que representan rendimiento entre 2,5% y 2,99% mensual, por encima de la inflación esperada.

En los bonos ajustados por inflación, las tasas fueron entre 7,83% y 8,75%, mientras que dos semanas atrás los rendimientos fueron entre 7 y 8,32%.

Por su parte, el Banco Central compró hoy U$S 33 millones y acumuló desde el 5 de enero U$S 1.082 millones. Dado que el que suma dólares es el BCRA esta se efectiviza con emisión de pesos.

En consecuencia, sacar de la plaza financiera más pesos de los que va a pagar le sirve a la autoridad monetaria para restringir la liquidez.

Las reservas brutas treparon a U$S 46.159 millones, con un incremento de U$S 380 millones, salto que está vinculado a la constante subida del oro.

De esta forma, se observa que el gobierno sigue priorizando el ancla cambiaria y la desinflación por sobre el nivel de actividad.

Este esquema provoca además que el dólar se mantenga estable. En la pizarra del Banco Nación la cotización oficial se mantuvo en $ 1.415 y $ 1.465, para compra y venta, respectivamente. El precio para los ahorristas minoristas tampoco tuvo cambios y se mantuvo igualado con el oficial. En tanto, el mayorista se ubicó en $ 1.435 y $ 1.445. El “blue” descendió a $ 1.435 y $ 1.485. El MEP cedió a $ 1.462 y el Contado con Liquidación a $ 1.497.

Otra baja del riesgo país

El riesgo país se consolidó por debajo de los 500 puntos y cerró este miércoles en 484 puntos, es el nivel más bajo desde 2011. La tendencia se afirmó a partir de una nueva mejora en los títulos públicos.

En contraste, las acciones frenaron su racha alcista y el MERVAL sufrió una baja de 0,3%. En tanto, los ADRs en Nueva York tuvieron un desempeño mixto.

La Reserva Federal mantuvo la tasa

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo la tasa de interés de referencia en el rango de 3,5%-3,75%.

Tras haber realizado tres recortes el año pasado, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) argumentó su decisión basado en respaldar sus objetivos y una “incertidumbre” sobre las perspectivas económicas que todavía “sigue siendo elevada”.

Corresponsalía Buenos Aires.