Elecciones 2023: Lagunas cuestionó la falta de refugios para mujeres en Neuquén con un superávit de 15.000 millones

La candidata a intendenta de Neuquén por el Frente de Izquierda para los Trabajadores, Angélica Lagunas, visitó el estudio de RÍO NEGRO RADIO con varios reproches para la actual gestión de Mariano Gaido. «¿Cómo puede ser que haya un superávit de 15.000 millones y no haya casas refugios para mujeres? ¿Cómo puede ser que falten tobilleras para los violentos y que nos terminen matando?», cuestionó la docente y sindicalista.

Mientras que en el Municipio hacen alarde por las cuentas en verde, en el FIT quieren «hablar de los déficit»: «No entendemos el superávit si hay tantas falencias como el de la viviendas y servicios». Señaló que, aunque comenzó a resolverse el problema del transporte urbano, reprochó el aumento del colectivo y propuso disponer de una flota municipal para solucionar la cuestión de fondo.

Sobre la falta de acceso a la casa propia, afirmó: “Todos los candidatos prometen viviendas, pero gobiernan hace más de 60 años la provincia y no las hicieron. La gente no se traga más esa mentira”. Sostuvo que con los loteos no alcanza, ya que es muy difícil pagar un alquiler y construir a la vez. Para Lagunas, hay que dasarrollar planes de vivienda: «Si nacionalizamos la industria petrolera, ahí están los fondos”.

Por otro lado, valoró la Fiesta de la Confluencia, pero indicó que le sale muy cara a la ciudad. «Tenemos que pensar en una fiesta que tenga un equilibrio, cuando faltan casas refugios y la gente no puede cubrir las necesidades básicas», recalcó. Además, observó que el evento le sirvió a la campaña de Gaido para buscar la reelección.

Lagunas fue muy crítica sobre la situación económica que vive la Argentina y la provincia: «Las prioridades de este gobierno no son las de la población. ¿Cómo se soluciona? Primero apropiandonos de los recursos, después cobrando lo que sale la canasta familiar. No puede ser que hoy no llegamos a las tercera semana del mes. Las familias no pueden comprar cosas básicas para las infancias».

Escuchá a la candidata del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Angélica Lagunas, en RÍO NEGRO RADIO:

