La intendenta de Cervantes prorrogó el Presupuesto 2025 ante la falta de aprobación del Concejo

La intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, formalizó la prórroga del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente a 2025 para todo el ejercicio 2026, luego de que el Concejo Deliberante no sancionara la ordenanza dentro de los plazos establecidos por la Carta Orgánica Municipal.

La decisión incluye un incremento del 30% sobre las partidas vigentes y se fundamenta en la necesidad de garantizar el funcionamiento de la administración y la continuidad de los servicios públicos.

La disposición fue formalizada mediante una resolución firmada por la jefa comunal Claudia Montanaro la semana pasada. Según se detalla en el documento, el proyecto definitivo estuvo a disposición del cuerpo legislativo por más de 60 días sin que se lograra su tratamiento y aprobación.

Desde el Ejecutivo sostienen que se cumplió en tiempo y forma con la presentación del Mensaje Anual y del proyecto presupuestario, e incluso que el expediente fue enviado en noviembre tras incorporar todas las modificaciones sugeridas por los propios concejales, incluídas las adecuaciones en las partidas correspondientes al Concejo Deliberante.

El texto cuestiona el rechazo del presupuesto bajo argumentos «genéricos» de falta de información, al considerar que resulta «jurídicamente inconsistente», ya que los bloques opositores intervinieron activamente en la revisión y modificación de partidas, lo que, según el Ejecutivo, demuestra un conocimiento detallado del instrumento.

Ante la ausencia de sanción legislativa al inicio del ejercicio fiscal, la resolución se apoya en el artículo 96 de la Carta Orgánica Municipal, que establece la prórroga automática del presupuesto del ejercicio anterior como mecanismo para garantizar la continuidad institucional y la prestación de servicios esenciales.

En ese marco, el Ejecutivo dispuso una actualización del 30% sobre los créditos presupuestarios prorrogados, conforme lo autoriza la normativa vigente, con el objetivo de compensar el impacto del proceso inflacionario y evitar la desfinanciación de las políticas públicas municipales.

Asimismo, se mantienen vigentes las estructuras programáticas, partidas, categorías y finalidades del presupuesto prorrogado, y se faculta a la Secretaría de Hacienda a realizar las adecuaciones técnicas necesarias para la correcta ejecución y control del gasto.

Finalmente, la resolución atribuye al Concejo Deliberante la responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios derivados de la aplicación de un presupuesto reconducido, al considerar que la falta de sanción constituye un «incumplimiento de los deberes de funcionario público«. El instrumento fue notificado al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas, y se dispuso su publicación en el Boletín Oficial Municipal.

«La información no fue clara» cuestionaron desde el bloque opositor

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, la concejala por el bloque opositor Todos por Cervantes, Malena Villalba, afirmó que no aprobaron el presupuesto debido a que no contaban con la información necesaria.

Además, sostuvo que la no aprobación del Presupuesto 2026 se enmarca en un problema más amplio de funcionamiento institucional. «Desde que asumimos estamos trabajando sin obtener información clara, concisa. Si bien nos reunimos en su momento con el contador del municipio él no despejó nuestras dudas», afirmó.

En ese sentido, remarcó que la situación no se limita únicamente al presupuesto del próximo año: «las cosas no son claras y no tiene que ver solo con que no se aprobó el presupuesto 2026, sino que venimos trabajando de una manera que no corresponde ”, señaló.

Advirtió que tampoco fue aprobado el balance de ejecución correspondiente a 2024. “Ese balance se trabajó durante muchísimo tiempo y tampoco se nos brindó la información necesaria”, indicó, y agregó que esta falta de datos fue generando un efecto acumulativo en el vínculo entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Según indicó, ante este escenario corresponde que el Ejecutivo trabaje con el presupuesto prorrogado. “Al ejecutivo le corresponde trabajar con el presupuesto 2025 que sí estuvo aprobado con un incremento del 30% porque así lo estipula la Carta Orgánica”, afirmó.

Finalmente, volvió a insistir en la falta de datos claros para poder ejercer el rol de control. Y apuntó que si bien es cierto que los bloques opositores intervinieron en la modificación de partidas, la información que se les brindó «no era clara».

«No sabemos, ninguno de nosotros contador, entonces necesitamos explicaciones claras como para poder también entenderlo nosotros y brindarle la la información a los vecinos”, concluyó.