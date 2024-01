Fuertes cruces por la visita de Villarruel a Bariloche: «No podemos decir que es honorable quien es negacionista de la atroz dictadura»

El paso de la vicepresidenta Victoria Villarruel por Bariloche el último 6 de enero, que incluyó una reunión protocolar con el intendente Walter Cortés, dejó una estela de reproches en el Concejo Municipal hoy, donde al menos tres bloque se pronunciaron en contra de la declaración de “huésped de honor” que le dedicó el Ejecutivo.

La concejal Roxana Ferreyra (Nos Une Río Negro) manifestó en la sesión de hoy su “absoluto y rotundo desacuerdo” con la distinción otorgada a Villarruel.

Ante la falta de un momento para homenajes y comentarios de actualidad (que no lo hubo por tratarse de una sesión extraordinaria), Ferreyra aprovechó su intervención en el tratamiento del presupuesto 2024 para tomarse una “licencia” y señalar que que muchos vecinos y vecinas a los que representa “no ven que sea un honor” recibir a Villarruel en el Centro Cívico.

“No podemos decir que es honorable quien es negacionista de la atroz dictadura que azotó el país entre 1976 y 1983 -argumentó-. No fue una guerra, fue una dictadura, no pueden ser bienvenidos quienes agitan las banderas del ajuste y la miseria. Para mí y para muchos vecinos trabajadores que hoy reciben el impacto de sus políticas no es un honor su visita”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se reunió con el intendente de Bariloche, Walter Cortés, en su visita a la ciudad. Foto: gentileza

Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) se sumó al rechazo y dijo compartir en todo las palabras de Ferreyra. También en un debate en comisión, hace pocos días, la expresidenta del cuerpo y actual concejal por Juntos Somos Río Negro, Natalia Almonacid, acusó al Ejecutivo de incumplir la normativa vigente, porque una declaración de Huésped de Honor debe ser aprobada por ordenanza y no es una potestad del Ejecutivo. Hoy explicó a este diario que si es necesario se debe convocar a una sesión extraordinaria con ese fin, como se hizo otras veces, por ejemplo para reconocer a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto.

El actual presidente del Concejo y compañero de partido del intendente, Gerardo del Río, fue consultado sobre el tema pero dijo que no estaba al tanto de la cuestión reglamentaria y prefirió reservar su opinión.

La resolución que firmó Cortés el sábado 6 de enero antes de recibir a Villarruel no ahorró elogios hacia la visitante. Señaló que su visita “representa compromiso y dedicación”, por lo cual merece “reconocimiento y gratitud” del gobierno barilochense.

Subrayó también que la fugaz visita de la vice fue “un acto de suma trascendencia institucional para la ciudad” y destacó su importancia “para el desarrollo de vínculos institucionales entre las autoridades municipales y nacionales”.