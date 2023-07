Gasoducto Néstor Kirchner: Alberto Fernández habló de la foto de Diario RÍO NEGRO que se viralizó

Ayer se inauguró el tramo Tratayén – Salliqueló del gasoducto Néstor Kirchner. Hubo acto en Neuquén, con autoridades provinciales, y en Buenos Aires, con las nacionales. Ahí estaba el presidente Alberto Fernández que aprovechó la oportunidad para hablar de una foto de Diario RÍO NEGRO, tomada por el reportero gráfico Matías Subat, que se hizo viral.

En la foto se lo veía sentado junto a los gobernadores Axel Kicillof y Omar Gutiérrez, notoriamente afectados por el viento. Fue el 21 de abril del pasado, en el yacimiento Loma Campana, emblema de YPF, cuando se realizó el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner.

«Era la obra pública más grande que la democracia iba a recordar, Axel se acuerda, el viento venía de frente, era insoportable«, describió sobre ese día el mandatario. Luego, aclaró que las ráfagas llegaban llenas de arena, por lo que se «refregó» los ojos, imagen inmortalizada por Subat.

Finalmente se quejó que el medio Clarín haya resaltado que el presidente había soportado «el viento del sur», en vez de resaltar el inicio del gasoducto.

El detrás de la foto de Diario Río Negro sobre la visita de Alberto Fernández, que se viralizó

Alberto Fernández visitó Neuquén el 21 de abril de 2022, durante un día con pronóstico de malas condiciones climáticas. El acto central se organizó en el yacimiento Loma Campana, emblema para YPF, con el motivo de lanzar el gasoducto «Néstor Kirchner». Fue en ese contexto y con el viento como socio, que el fotógrafo de RÍO NEGRO, Matías Subat, logró la foto que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

«Cuando se sentaron, empezaron a charlar entre ellos y te dabas cuenta que la tierra los iba a envolver», contó Subat. Se refería al presidente y los gobernadores Omar Gutiérrez (Neuquén) y Axel Kicillof (Buenos Aires), quienes compartieron la mesa que encabeza el acto con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez; la directora de la Fundación YPF, Ofelia Cédola y el director de YPF, Pablo González.

El fotógrafo explicó que se había posicionado en un punto para poder sacar la foto de las seis personas que estaban sentadas, con los tanques y caños atrás, lo que generaba un buen plano amplio y buen plano corto. Detalló que al trabajar en un espacio reducido no hay muchas opciones y se presta más atención a los gestos.

El ojo entrenado se sintió atraído por la escena poco común: «empezaron a generar diferentes gestos para limpiarse y yo tenía el cuadro ahí, justo, cerrado, cortaron la charla y vino el momento».

«Me parecía hasta tierna, también, si se quiere, de las manitos enroscadas. Para lo que se usó ya se escapa a mis manos, me refiero a los memes, no es que no sepa del contenido político y periodístico, por algo estaba cerrado el cuadro a esas tres personas», reflexionó Subat.