Gennuso inicia un cierre de ciclo y no define su futuro rol

Gustavo Gennuso inicia su octavo y último año de gobierno al frente del municipio de Bariloche, con una agenda de prioridades en temas troncales para la ciudad, como el transporte y los residuos, y con la incógnita de su futuro político, a pesar de la premura de definiciones que imprime el calendario electoral y el proceso interno en Juntos Somos Río Negro.

En una entrevista con Río Negro, el jefe comunal habló de su gestión, sus diferencias con los concejales, a quienes tildó de “irresponsables” y la necesidad de contar con la aprobación de la reforma fiscal y tarifaria que en el Deliberante objetó en diciembre.

-¿Cómo arranca el octavo y último año de gestión, cuáles serán los ejes?

-Hay tres temas fundamentales que por suerte estamos pudiendo abarcar con mucha experiencia, con asesores externos, consultorías que nos está permitiendo llevarlo adelante. Uno es el vertedero, que lo venimos trabajando muy bien, hemos contratado maquinaria nueva y ahora vamos a un segundo paso que es lo que llamamos el cierre, que tiene algunos pasos a seguir como el tema de la separación, aspiramos a seguir el plan para llegar al 10% de separación; la apertura de nueva celda y estamos apurados en sacar una licitación para el cierre. En paralelo trabajamos el traslado del vertedero, que si bien como ya dije no existe un sitio en el ejido municipal adecuado para eso, estamos haciendo un trabajo con provincia para que sean ellos los que lleven adelante el vertedero regional.

Otro tema es lo que empezó como la transformación del transporte urbano, pero vamos un poco más allá porque nos exige cuestiones de mejoramiento del tránsito, estamos haciendo varias obras a la vez y vamos a empezar un plan de pavimento (ver aparte). Son un conjunto de obras que tienen que ver con la mejora vial, pero también con el tránsito y el transporte urbano.

La tercera cuestión es el plan plurianual de pavimentación y mejora, que suma cordón cuneta y vereda. Proponemos un plan de acá a 5 o 6 años, dejamos la previsión para los que continúen porque tiene una continuidad. Licitamos ahora un conjunto de nexos viales y en tres o cuatro meses presentaremos la segunda licitación de un conjunto de calles y puentes que tenemos que hacer.

Aumento 65% es el incremento promedio de las tasas municipales, según el proyecto del Ejecutivo que debe ser tratado en el Concejo.

-La no aprobación de la reforma fiscal y tarifaria, ¿En qué afecta al municipio?

-Muchísimo. No vamos a cobrar en febrero, hasta que no se apruebe, el pago anual y eso nos complica y no nos da previsiones, pone en riesgo las paritarias municipales porque nosotros vivimos de nuestros ingresos. Un mérito que ha tenido nuestra gestión es que tenemos cerca de un 60% de ingresos propios y el resto es coparticipación, invirtiendo la curva de toda la provincia, que es al revés. Hay un alto grado de irresponsabilidad de aquellos que no votan la fiscal y tarifaria.

-Es la primera vez que ocurre…

-Sí, es no pensar en lo que lo que está necesitando la ciudad y pensar solamente en sus futuros políticos. Hay que poner en contexto que estamos pidiendo un aumento del 65% cuando la inflación anual está cerca del 95%. Y lo más significativo es el leasing de las máquinas, que no aprobaron, y es un mecanismo que usan todos los municipios del país, lo hemos hecho muchas veces y están todos pagos, me parece un egoísmo político tremendo tratar que el municipio de Bariloche no tenga máquinas, castigar al vecino, es inconcebible. Creen que tienen que votar todo en contra porque es una postura de vida con muchísimo egoísmo. Más allá de la queja, esperemos que se apruebe en febrero o marzo.

-Dentro de su propia fuerza también hubo críticas duras de concejales…

-Pero a la hora de votar se votó. En ese sentido la fuerza tomó una posición y la mantuvo.

-¿Va a tener hacer modificaciones para salga la tarifaria?

-Creo que no demasiadas, me gustaría que salga la nueva tasa de espacio aéreo que nos permitiría empezar un camino de la la soterrrización de la linea eléctrica y de la poda constante, como hicimos con la tasa de alumbrado público que fuimos aumentando de a poco e hicimos inversiones.

-¿Cómo ve su futuro y el de su sector?

-Hemos trabajado mucho en la acción y formación de equipos, la profesionalización que me parece que es muy potente, no sé si hay otro grupo en la ciudad que tenga los equipos que tenemos nosotros para gobernar la complejidad de la ciudad y estar atento a todas las problemáticas que tiene. Seguramente gente de nuestro equipo se posicionará para continuar con mi labor.

-Hasta ahora hay nombres de su equipo y otros de otros sectores, ¿Qué se toma en cuenta para elegir?

-Entre todos vamos a constituir un gobierno. A veces la crítica que me hacen es que yo soy quizá más técnico que político y lo que busco es la capacidad técnica de llevar proyectos, programas, administración pública adelante, le he dado mucha potencia a eso y quizá mucha de la gente que trabaja conmigo no hace política tradicional sino que hace otro tipo de política que para mí es lo que hay que hacer. No se si las encuestas miden realmente la potencia que tienen esas personas para llevar adelante la administración pública.

-¿Y respecto a su futuro?

-Ninguna novedad, ya veremos, este año tengo muchos caminos que recorrer dentro de la intendencia.

-No queda mucho tiempo, entre enero y febrero se resuelve.

-Se resuelve lo electivo, pero bueno uno puede aspirar a estar en otra cosa.

-¿En el gabinete provincial?

-Ya veremos.

Las obras proyectadas por el municipio para este año

En el plan de obras municipales se comenzaron los cambios en la rotonda de Ñireco, la realización de una rotonda en la intersección de Herman y Beschtedt; y se construirá un derivador en Book y Pioneros.

En estos días además se inicia el plan de asfalto que se licitó el mes pasado. En febrero se comenzará con la pavimentación del camino viejo al cerro Catedral, son 3 kilómetros que unirán la avenida Bustillo y la ruta Carlos Bustos. También se contempla el asfalto en el ingreso al barrio El Cóndor y la calle Monteverde, reasfaltarán Onelli, Elordi y la calla La Paz. Además el próximo mes comenzará el pavimento en la colectora del barrio El Frutillar y la calle Charcao, sumado a la colocación de hormigón en 20 de Junio.

En el oeste se edifica un gimnasio a la altura del kilómetro 13, con fondos municipales, y al lado se construirá un Centro de Desarrollo Infantil con SUM y un nodo de formación tecnológica, ambos con recursos nacionales.

La calle Morales, que licitó la provincia para asfaltar, en la zona cercana al centro, se demoró porque previo al hormigonado se debieron cambiar las cañerías subterráneas.

Con la Ecotasa, en el Paseo del Oeste se instalarán luces y se licitó el riesgo. En el Paseo del Sur se construyó una cisterna de 30.000 litros para el riego, que se debe completar y se sembrará césped.