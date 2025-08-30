Guillermo Francos descartó que miembros del Gobierno filtraran los audios de Karina Milei: «Tendrá que intervenir la SIDE»

En agosto explotó un nuevo escándalo en el Gobierno de Javier Milei, luego de que se filtraran supuestos audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad en los que hablaba de supuestas coimas. Este viernes se difundieron archivos atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, involucrada también en la denuncia por sobornos. Este sábado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a estos nuevos audios. «Tendrán que intervenir los servicios de la SIDE para investigar que lo que ha pasado y, eventualmente, la Justicia», enfatizó.

En diálogo con CNN Radio, en un principio Francos le quitó importancia a la difusión de los audios de Karina Milei. «Yo no sé si ese audio está hechos para intimidar, pero realmente ese audio no dice absolutamente nada», sostuvo.

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas por el enojo del vocero presidencial, Manuel Adorni, continúo: «Si eso fue grabado en Casa de Gobierno es algo que no tiene precedente. Quiere decir que hay una persona que está dentro del Gobierno o que no está, pero ha visitado la Casa de Gobierno y ha grabado una conversación con la secretaria de la Presidencia. Cualquiera de las dos cosas me parece que es un hecho grave«.

Sostuvo que, de ser así, «tendrán que intervenir los servicios de la SIDE para investigar que lo que ha pasado y eventualmente la Justicia». Y remató: «Si usted me dice a mi si yo descarto que gente del Gobierno esté dentro de esto sí, lo descarto».

Con nombre propio: Guillermo Francos deslizó quién está detrás de la «operación política»

Para Guillermo Francos no hay dudas de que las presuntas coimas en Discapacidad son una maniobra del kirchnerismo. «Claramente estamos ante una enorme operación política montada desde algunos sectores que comenzó con estos audios que, supuestamente, se le atribuyen al que era titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que después fueron transmitidos por un canal de streaming», comentó.

Señaló que fue mucha coincidencia que de inmediato sectores alineados al peronismo comenzaran a reproducirlos en sus discursos. «Después eso fue replicado, el mismo día, la noche previa que se tratara la ley de emergencia en Discapacidad», explicó.

Y sin tapujos dio un nombre propio. «El día en que comenzó a tratarse la ley hubo un diputado de Unión por la Patria, el diputado Santoro, que hizo un discurso en el que replicaba la denuncia, en un discurso totalmente armado», remarcó.

Agregó que sus sospechas se asientan en que, además, «casi simultáneamente el doctor (Gregorio) Dalbón (abogado de Cristina Kirchner) presentó una demanda en la Justicia». «Es decir, en el término de menos 24 horas se hicieron todas estas cosas casi simultáneamente, lo que demuestra que hay una operación armada», enfatizó.

Guillermo Francos apuntó contra el diputado Leandro Santoro. Foto: Archivo.

Para Guillermo Francos hay «personajes» de los servicios de información detrás de la filtración de los audios

Pero para Francos no solo el kirchnerismo está ligado a la filtración de los audios, sino «personajes» famosos de los servicios de inteligencia.

«Hay varios personajes que están detrás de este tema, personajes que son habituales en lo que fue el submundo de los servicios de información en Argentina», comentó.

E insistió: «Aparecen nombres muy reconocidos en ese ambiente que, probablemente, estén vinculados al caso y que van a ser producto de una investigación obviamente».

Sin embargo, sostuvo que involucrarán a la SIDE para que investigue si hay miembros del Gobierno involucrados en la difusión de los audios. Aseguró que, de confirmarse que Karina Milei fue grabada dentro de la Casa de Gobierno, es «un hecho grave«.

Qué dijo Karina Milei en los supuestos audios que se le atribuyen

«Nosotros no podemos entrar en la pelea». Así comienzan los audios adjudicados a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, que se difundieron este jueves. El canal de streaming Carnaval anticipó que son los primeros de una serie que publicarán más adelante.

Si bien en los archivos la funcionaria no hace referencia a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), surgen en medio del escándalo y en un escenario de tensión social: este miércoles atacaron al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora y este jueves evacuaron a Karina y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de la caravana en Corrientes.

«Nosotros no podemos entrar en la pelea, en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, gente», menciona la secretaria de la Presidencia. Los audios duran tan sólo unos segundos y carecen de contexto.

Luego se dificulta aún más su entendimiento, ya que Karina Milei comienza a titubear y agrega: «Acá no tienen que estar la 24 horas… Yo entro a las 8 y me voy a las 11 de la noche de la casa Rosada».