Más de 40 productores de sidras y cervezas artesanales podrían llegar a supermercados de Río Negro

Río Negro cuenta con una destacada red de productores de cerveza y sidra artesanal. Con polos productivos activos en Viedma, Roca, Bariloche, El Bolsón, Cipolletti y otras localidades, el sector comenzó a explorar nuevos escenarios para seguir creciendo, especialmente en el mercado minorista. En ese camino aparece una oportunidad concreta: la posibilidad de sumar presencia en supermercados.

Ese debate ya se instaló en la provincia y llegó incluso a la Legislatura, donde se analiza un proyecto que propone crear una “Góndola Fría Rionegrina”. La iniciativa, presentada por el legislador Luciano Delgado Sempé tiene como objetivo brindar una herramienta de acompañamiento al sector y abrir espacio refrigerado para bebidas artesanales en supermercados.

“Hoy estamos mirando canales que antes no explorábamos, y eso abre oportunidades interesantes. Ingresar al supermercado es entrar en un canal masivo, donde tu producto puede competir y hacerse visible”, afirmó Lucas Pesado, presidente de la Asociación de Cervecerías Artesanas de Viedma, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El interés no es menor. En Viedma y la comarca, se producen más de 40.000 litros mensuales de cerveza artesanal. En el Alto Valle, la escala es aún mayor, por ejemplo, en Roca hay fábricas que alcanzan los 8.000 litros mensuales, con un 80% de su producción ya destinada al envasado.

“Este tipo de leyes nos da una herramienta más para competir casi de igual a igual, nunca vamos a poder competir de igual a igual, pero al menos podemos estar en la góndola junto a las grandes marcas”. Lucas Pesado, presidente de la Asociación de Cervecerías Artesanas de Viedma.

Según el Mapa de Productores y Elaboradores de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, más de 40 emprendimientos cerveceros y sidreros están registrados en la provincia. El número real podría ser aún mayor, según estiman referentes del sector.

Cómo funcionaría la Góndola Fría Rionegrina

El proyecto que analiza la Legislatura busca garantizar un espacio real para las bebidas artesanales en los principales puntos de venta de la provincia. La iniciativa establece que supermercados, autoservicios, mayoristas y estaciones de servicio que cuenten con refrigeración deberán destinar al menos el 25% de sus góndolas frías de bebidas fermentadas a productos elaborados por cervecerías y sidreras rionegrinas.

Ese espacio deberá estar claramente identificado con la leyenda “Góndola Fría Rionegrina – Productos elaborados en nuestra provincia”, y podrá incluir información sobre los productores o material promocional.

El proyecto también fija un criterio de prioridad por región, es decir, que los comercios deberán exhibir primero los productos elaborados en la misma localidad o zona donde se encuentren, con el fin de promover el consumo local y reducir costos logísticos.

Para participar, los elaboradores deberán inscribirse en un Registro Provincial de Productores Artesanales, administrado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que también será la autoridad encargada de supervisar y reglamentar la implementación. La norma prevé incentivos para los comercios que amplíen el espacio destinado a productos locales y sanciones para quienes incumplan.

Expansión del sector artesanal en Río Negro

Foto: archivo.

Río Negro reúne condiciones productivas que la posicionan como una de las regiones con mayor potencial del país para bebidas de identidad local. El Alto Valle y el Valle Medio concentran el 85% de la producción de manzana y el 75% de la pera argentinas, insumos clave para una industria sidrera que viene ganando terreno.

El mercado interno acompañó esa tendencia. En 2024, el consumo de sidra en Argentina alcanzó los 43,5 millones de litros, y para 2025 se proyecta un crecimiento del 5,1%, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación. El país además figura entre los diez mayores productores de sidra del mundo, y es el único de Sudamérica que ostenta ese lugar. Ese contexto ofrece una ventana para que los productores rionegrinos amplíen su escala y se posicionen como referentes nacionales.

Consumo de Sidra 43, 5 millones de litros es el volumen de sidra vendido en Argentina durante 2024, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación.

La cerveza artesanal también consolida su lugar con marcas locales que participan en festivales, concursos y ferias regionales. “La botella nos permitió crecer, abrir mercados y sumar trabajo”, explicó productor cervecero de Roca Eugenio Cacopsardo, quien destacó que el envasado no solo mejora la llegada al consumidor sino que habilita nuevos espacios de distribución. Su fábrica, que produce cerca de 8.000 litros mensuales, sostiene una cadena de revendedores y empleos asociados al movimiento del producto envasado.

El desafío técnico y logístico: qué falta para dar el salto

Si bien la posibilidad de acceder a góndolas refrigeradas aparece como un impulso fundamental para el sector, los productores coinciden en que el salto requiere también un proceso interno: adaptar equipamiento, sostener stock estable y garantizar frío continuo.

Las cervezas y sidras artesanales que no están pasteurizadas deben mantenerse refrigeradas durante toda la cadena de distribución. Ese es uno de los principales obstáculos para ingresar a supermercados, donde los espacios de frío suelen estar reservados a grandes marcas con acuerdos comerciales y logística propia. “Muchas veces te ofrecen stands sin heladera, lejos de la zona de exhibición. Ahí la luz y la temperatura arruinan el producto”, señaló Cacopsardo.

Además, ingresar a un canal masivo exige un ritmo de reposición sostenido. Las góndolas frías no pueden almacenar grandes volúmenes y los supermercados no suelen disponer de cámaras de frío para pequeños productores. “Hay que poder reponer dos o tres veces por semana. Es entrar en las ligas mayores: logística, enlatado, embotellado y rotación constante”, explicó Pesado.

Los productores coinciden en que el proyecto legislativo puede ser una herramienta valiosa, pero que su impacto será mayor si se acompaña con políticas públicas complementarias. Entre ellas, mencionan la posibilidad de que municipios o la provincia articulen la compra de heladeras para uso exclusivo de productos locales, o generen acuerdos con supermercados para garantizar espacios refrigerados estables.

Aun con esos desafíos, el sector ve la oportunidad con optimismo. “Si logramos condiciones de exhibición adecuadas, podemos competir y crecer”, afirmó Pesado. Para Cacopsardo, la clave está en articular entre productores, comercios y municipios, “Si se coordina, podemos tener presencia real en góndola y ampliar el mercado. Sería un punto de crecimiento para la industria artesanal de la región”.