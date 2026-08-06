Tras la declaración de Arizaga, la defensa de Facundo Moyano pidió que se levanten las medidas de restricción 

El abogado de Facundo Moyano solicitó a la Justicia el cese de las medidas restrictivas impuestas contra el exdiputado en la causa que investiga una denuncia por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad presentada por su pareja, Candela Arizaga.

La presentación fue realizada por el defensor Miguel Molina luego de que la modelo, de 23 años, declarara en dos oportunidades ante la Justicia.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el letrado argumentó que Arizaga manifestó en ambas declaraciones que mantiene con Moyano «un trato cordial y respetuoso» y que «nunca hubo situaciones de violencia, ni verbal ni física».

En el escrito, la defensa sostuvo además que la joven definió el vínculo con el exdiputado como un noviazgo, una versión que, según Molina, también fue ratificada por Moyano durante su declaración ante la fiscalía.

El abogado también destacó que, al momento de prestar testimonio y cuando fue atendida en el Hospital Pirovano, los profesionales de la salud dejaron constancia de que Arizaga se encontraba «en estado de comprensión y conciencia», además de mostrar una actitud «colaborativa y tranquila».

Con esos elementos, la defensa solicitó que se dejen sin efecto las restricciones impuestas contra Moyano, mientras la investigación judicial continúa en trámite.

Candela Arizaga volvió a negar violencia de género y pidió levantar las restricciones contra Facundo Moyano

Candela Arizaga, la novia del exdiputado Facundo Moyano, volvió a negar este jueves haber sido víctima de violencia de género por parte del sindicalista al declarar ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires Especializada en Violencia de Género, en el marco de la causa en la que él permanece imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad.

La joven de 23 años concluyó su testimonio durante la tarde y, además, formalizó un cambio en su representación legal. Hasta ahora era asistida por el abogado Diego Storto, pero desde esta instancia pasó a ser representada por Roberto Herrera.

Tras la declaración, Arizaga habló con la prensa y reiteró que nunca sufrió agresiones por parte de Moyano. «Quiero que todo se solucione para ver a mi pareja», expresó al insistir en la inocencia del exdiputado y pedir que se levanten las restricciones judiciales impuestas en su contra.

Moyano continúa a disposición de la Justicia y tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de Arizaga, además de mantener cualquier tipo de contacto con ella por cualquier medio.

En su primera declaración pública sobre el episodio ocurrido el martes pasado en el barrio porteño de Belgrano, la influencer aseguró que atravesó un «brote psicótico» como consecuencia del consumo de estupefacientes.

Agencia N.A