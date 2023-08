PASO 2023 en Neuquén en VIVO: seguí la elección paso a paso

Más de 553 mil neuquinos estarán habilitados para votar este domingo en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que definirán los candidatos que luego competirán en los comicios generales de octubre. Además de presidente y vice, a nivel local también se elegirán los postulantes a diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. Neuquén volverá a las urnas luego de la histórica elección provincial del pasado 16 de abril, en la que por primera vez el Movimiento Popular Neuquino (MPN) perdió la gobernación en manos de un expartidario como Rolando Figueroa. Precisamente, el partido provincial será uno de los espacios, además de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda y de Trabajadores, que tendrán internas en estos comicios. En el cuarto oscuro, los votantes encontrarán un total de 15 boletas presidenciales, pero solo ocho tendrán listas a la Cámara Baja y al Parlasur en la provincia.

Ausentismo y «voto bronca», dos factores que agregan incertidumbre al resultado El primer casillero del calendario electoral nacional previsto para 2023 quedará finalmente tildado hoy, cuando se celebren las PASO en todo el país, después de una campaña proselitista que se vio impactada de lleno por hechos de inseguridad registrados en los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A qué hora estarán los primeros resultados de los comicios Desde la Dirección Nacional Electoral (DINE) se informó, de manera aproximada, el horario en el que se conocerán los primeros resultados de los comicios, que definirán los candidatos que competirán luego en octubre.

Elecciones PASO 2023: quiénes son los candidatos a diputados en Neuquén

En Neuquén se renovarán dos bancas de la Cámara de Diputados, ocupadas actualmente por Guillermo Carnaghi, de Unión por la Patria, y Francisco Sánchez, de Juntos por el Cambio, que irá por la reelección.

El actual oficialismo nacional, representado en Unión por la Patria, llevará como precandidatos a diputados nacionales a Pablo Todero y a Vanesa Vivero, mientras que para el Parlasur impulsará la candidatura de Carlos «Chino» Sánchez.

A raíz de la competencia interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional, Juntos por el Cambio llevará dos listas en la provincia del Neuquén. La que apoya a la ex ministra de Seguridad tendrá a Francisco Sánchez y Monin Aquin como precandidatos para diputados nacionales, y a Leandro Signorile para el Parlasur.

Por su parte, la que irá detrás de la boleta del jefe de Gobierno porteño llevará como precandidatos a diputados nacionales a Leticia Esteves y Esteban Bosch, y a Pablo Cervi como aspirante al Parlasur.

En el caso de Arriba Neuquén, espacio que el tramo presidencial apoyará a Javier Milei, Nadia Marquez y Martín Pedemonte serán los precandidatos a diputados nacionales, en tanto que Fabricio Cascino será el representante para el Parlasur.

El Movimiento Popular Neuquino también participará de la contienda y como sucede en Juntos por el Cambio, tendrá competencia entre dos listas en estas PASO. La «A» llevará a Sandro Badilla y Liliana Murisi para el Congreso, mientras que Nicolás Di Fonzo irá para el Parlasuar.

La «B» tendrá a Hugo Rauque y Susana Sobarzo como precandidatos a diputados, y a Liliana Matzen como precandidata al Parlasur.

Otro de los frentes que tendrá dos listas para el 13 de agosto será el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT). La «A» tendrá a Patricia Jure y Nicolás Mc Namara para diputados nacionales, mientas que Natali Alegría será quien competirá por el Parlasur.

La «B», por su lado, impulsará las precandidaturas de Angelica Lagunas y Esteban Martine para diputados nacionales. En caso del Parlasur llevará como aspirante a Andrés Blanco.

Finalmente, en Libres y Socialistas Gladys Aballay y Martín Villian serán los precandidatos a diputados, con Elda Zalazar como postulante a parlamentaria del Parlasur.

Dónde voto y cómo consultar el padrón para las PASO 2023

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón definitivo para que los ciudadanos puedan ver en qué establecimiento y mesa deberán votar el domingo 13 de agosto en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

De cara a los comicios, la Cámara Nacional Electoral puso a disposición el padrón definitivo para las elecciones en las que se definirán los candidatos a competir en octubre por la Presidencia, el Parlasur y bancas en la Cámara de Diputados y en algunas provincias también en el Senado.

Cómo consultar el padrón definitivo para votar en las PASO

La ciudadanía en condiciones de votar podrá consultar los datos de lugar y mesa de votación previstos para las PASO del 13 de agosto. El padrón definitivo se podrá consultar en el sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar.

Para ello, el elector debe introducir en el sistema su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador. A partir de esos datos, el ciudadano conocerá el establecimiento y la mesa en que debe sufragar.

Elecciones PASO 2023: qué hacer si no fui a votar

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán este domingo, tal como indicia su nombre, son de carácter obligatorio para los votantes, por lo que aquellos que no asistan a sufragar deberán presentar una justificarlo en la Justicia Electoral o pagar una multa.

La Constitución Nacional establece que en Argentina el voto es obligatorio para todas las personas que tengan entre 18 y 70 años, mientras que los electores de 16 y 17 años, como también los mayores de 70, pueden hacerlo de forma optativa.

En caso de que se esté incluido en el rango de obligatoriedad, de 18 a 70 años, y no se concurra a votar, se deberá solicitar un formulario de justificación ante una autoridad policial el día de la elección y luego presentarlo a la Justicia Electoral, en un plazo máximo de 60 días desde el acto eleccionario.

Por otra parte, los ciudadanos que no hayan votado y no tengan una justificación recibirán una sanción económica y serán incorporados al Registro de Infractores.

Elecciones PASO 2023: cuál es valor de la multa por no ir a votar

Respecto al valor de las multas, si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar deberá abonar $50, si tiene 1 infracción previa será de $100, con 2 infracciones previas sin regularizar el valor llegará a los $200.

En tanto, si el votante tiene 3 infracciones previas sin regularizar tendrá una multa de $400, mientras que si el votante tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar ascenderá a $500.

Además, las personas que no paguen la multa por no votar, no podrán realizar gestiones o trámites durante un año en organismos estatales.

Uno de los trámites obstruidos puede ser la renovación de un pasaporte o registro de conducir