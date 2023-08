Robos en Neuquén: qué saben la fiscalía y la policía y cuál es la situación de los acusados

Los audios de whatsapp son la clave para revelar la trama de los robos a supermercados, y hacia allí está enfocada la investigación. Las cuatro audiencias de formulación de cargos que lleva realizadas la fiscalía de Neuquén, tres en la capital y una en Cutral Co, dejaron esa certeza.

Los robos, algunos consumados y otros en grado de tentativa, dejaron un saldo hasta ahora de dos personas con prisión preventiva, ocho con detención domiciliaria y dos en libertad. Las acusaciones son distintas según las pruebas reunidas, pero la directiva que bajó desde la fiscalía general es, en lo posible, imputar por robo en poblado y en banda y calamitoso.

«Se aprovecha el momento económico y social»

«Se está aprovechando el momento económico social que se vive y se incita a personas para que participen de este tipo de eventos», afirmó la fiscalía en una de las audiencias de hoy, por el robo al supermercado La Anónima de Antártida Argentina y Catriel ocurrido el domingo alrededor de las 23:30.

El medio empleado para convocar es un audio de whatsapp atribuido falsamente a organizaciones sociales. La fiscalía está sobre la pista del autor o autores, y hasta dar con ellos volcará el rigor sobre los que participen de los robos.

Cinco de treinta

Al comercio se convocaron alrededor de 30 personas, aunque nadie sabe el número con certeza: es una estimación de la policía y las cámaras de vigilancia que pudieron revisar. Solamente cinco cayeron.

Para ingresar rompieron a patadas un portón. El inventario de lo que sustrajeron no está terminado, y la fiscalía no contaba ayer con una lista de la mercadería sustraída pero considera que el robo se consumó.

«Todo esto está relacionado con un audio en el que se llama a la población, de manera genérica, y se utiliza la palabra saqueo», dijo el fiscal jefe Pablo Vignaroli. Están detrás de una pista al parecer firme para dar con el origen de ese viral.

El caso visto desde la defensa

La defensora pública Laura Giuliani expresó que el tema tiene una mayor complejidad y los involucrados no se encasillan en grupos homogéneos. En la audiencia de este mediodía defendió a cinco personas, de entre 20 y 33 años, detenidos en las inmediaciones de La Anónima. Tres tienen trabajo, uno de ellos en blanco, y hasta ahora no hay pruebas de que se conozcan entre sí. Viven «en el oeste», en los barrios Belén y Villa Ceferino.

Según la policía cuatro de ellos iban en un vehículo Chevrolet, algo que los imputados niegan. El dueño del auto no aparece. En el interior encontraron chocolates y turrones. Sin embargo, de las góndolas se llevaron una gran cantidad de mercadería, según denunció el jefe de seguridad de la cadena. El grueso no fue hallado todavía.

Uno de los imputados admitió haber tomado paquetes de fideos del suelo, otro pidió disculpas, todos negaron conocerse entre sí o haberse subido al Chevrolet. «Revisen las cámaras de seguridad», pidieron.

Del lado de la fiscalía los escucharon impasibles. Fue notorio: no les creen.

Otros imputados

El domingo a Giuliani le tocó asistir a otro acusado, al que sorprendieron en el mismo supermercado con tres bandejas de carne picada. No comía desde hacía más de 24 horas, y cortó el ayuno cuando la defensora le compró alimentos.

Hoy más temprano se hizo cargo de la defensa de una mujer que conducía una Toyota Hilux y fue sorprendida merodeando un supermercado chino y una carnicería. Quienes la acompañaban huyeron, y ella fue acusada de «partícipe secundaria». La dejaron en libertad.

Los seis detenidos en Cutral Co son parte de una misma familia, algunos con antecedentes. La heterogeneidad de los que caen parece ser la regla, hasta ahora.

«No hay que tomar la conmoción social para aplicar medidas más gravosas», pidió Giuliani. «En otro momento del país no estaríamos debatiendo estas prisiones preventivas», agregó.

Las estrategias

No es el criterio de la fiscalía. Su estrategia es buscar a los que convocan mediante whatsapp, a quienes consideran con mayor responsabilidad, pero mientras tanto mantener a raya a los que roban.

«No es cierto, no tienen estrategia», deslizan desde la defensa pública. «Es como el incumplimiento de la cuarentena durante la pandemia, dejaban pasar algunos sí y otros no, acusaban a algunos sí y otros no. Hubo robos en los que no hicieron nada, y otros en los que reaccionaron tarde».

Efecto cascada en un contexto

El juez que dirigió la audiencia, Gustavo Ravizzoli, señaló que sin dudas «el punto de partida es el audio que se ha viralizado» y que «por efecto cascada, los hechos se van repitiendo» en un «contexto de conmoción social que atraviesa el país».

Añadió que debe analizarse cada caso en particular, y las condiciones personales de cada imputado.

En base a esas consideraciones, a los tres acusados que tienen trabajo les impuso prisión domiciliaria. Dejó abierta la posibilidad de que otro juez les otorgue permiso para salir a sus empleos, la fiscalía prestó consentimiento.

A uno que dio un domicilio en Roca y luego otro en Neuquén (argumentó que no cambió el domicilio porque no tuvo tiempo por su trabajo), y al quinto que tiene antecedentes por encubrimiento, les impuso prisión preventiva. Quedarán en una comisaría.

La audiencia se realizó bajo un inusual operativo de seguridad: había siete policías en la pequeña sala. Suele haber dos.

A su término, Giuliani les explicó a los cinco que había pedido la revisión de la medida por lo que un tribunal de tres jueces decidirá si la mantiene o no. A la mañana temprano, cuando llegaron a la Ciudad Judicial esposados y se enteraron de que podían quedar presos -como efectivamente sucedió- se largaron a llorar.