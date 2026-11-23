Tras el feriado de hoy, la última semana de sesiones ordinarias activa 72 horas de máxima presión en el Congreso, con el Presupuesto 2027 en Diputados y la reforma electoral en el Senado, ambos con chances de continuar en sesiones extraordinarias durante diciembre.

En la Cámara alta, la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año próximo llega con un cambio obligatorio en el recinto en medio de una puja abierta por los votos indecisos. El ajuste necesario apunta al Capítulo V de la Ley 27.120, de Elección de Parlamentarios del Mercosur, de cara al eventual debate del jueves 26.

Mientras el reemplazo del artículo 18 no genera objeciones, establece que el Congreso cubrirá las 19 vacantes para representantes de la ciudadanía argentina en el Parlamento del MERCOSUR con 12 diputados y 7 senadores nacionales según la proporción de cada Cámara, el foco del conflicto está en el artículo 18 bis.

Ese punto del dictamen de mayoría dispone que «los Poderes Legislativos Provinciales cubrirán las veinticuatro (24) vacantes reservadas para los representantes por distrito regional en el Parlamento del MERCOSUR con legisladores de su propio seno».

Distintos despachos advirtieron que esos cargos no podrían recaer en legisladores provinciales: «No creo que haya problemas, pero así no puede salir», admitieron desde el oficialismo a diversos medios.

Cinco senadores bajo la lupa y el peso de Neuquén

Con un despacho ya rubricado, la Casa Rosada percibe más cerca la meta de suspender las PASO, aunque sin margen para relajarse. En el tablero opositor calculan que deben ir a buscar el respaldo de al menos cinco legisladores provinciales: los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que en el pasado votaron en contra de Ficha Limpia tras haber manifestado en «on» su apoyo, y la neuquina Julieta Corroza, cuya postura depende de consultar al gobernador Rolando Figueroa, con idas y vueltas en su vínculo con el oficialismo.

Proyección previa al dictamen: La estimación más optimista apenas rondaba las 36 o 37 adhesiones , al límite de la mayoría absoluta.



La estimación más optimista apenas rondaba las , al límite de la mayoría absoluta. Cálculo actual del oficialismo: La Libertad Avanza desliza que cuenta con 38 votos y aspira a llegar a 40 para blindar cada definición del proyecto.



desliza que cuenta con y aspira a llegar a para blindar cada definición del proyecto. Armado de bancas y apoyos: El poroteo contempla sus 21 bancas, 10 de la UCR —donde dos o tres todavía dudan—, tres del PRO, bloques provinciales y llamados a gobernadores del peronismo disidente.

El foco de los mandatarios pasa por cuidar sus elecciones locales y pedir menor injerencia de Casa Rosada con candidaturas mileístas poco competitivas. La primera prueba de fuego será Neuquén, en febrero, lo que vuelve decisiva la definición de Corroza y los movimientos posteriores de la administración central en ese distrito, mientras a futuro entrará en juego el armado de listas nacionales para diputados y senadores.

Cálculos reservados y recta final parlamentaria

Más allá de las posturas públicas, en los pasillos políticos advierten que los aliados saben que sin ese margen de negociación y con un eventual Javier Milei reelecto, los llamados perderían peso frente a la necesidad de sostener el poder territorial. En paralelo, el peronismo, el massismo y el cristinismo intentan convencer a dialoguistas dubitativos para frenar la suspensión de las PASO.

Sin embargo, en charlas informales algunos dirigentes opositores al oficialismo deslizaron señales distintas a las que muestran en público sobre la conveniencia o no de los cambios electorales. Mientras tanto, en la dinámica de la política los movimientos responden más a cálculos de oportunidad que a disputas ideológicas cerradas.