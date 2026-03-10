Un puente generará un nuevo acceso a Bariloche desde la Circunvalación

El muniicpio de Bariloche copmenzó con la limpieza del terreno para la instalación del puente de la calle Wiederhold. Foto: gentileza Municipalidad

El municipio de Bariloche finalmente comenzó con el movimiento de suelo y preparación del terreno para construir las bases e instalar el puente de la calle Wiederhold sobre el arroyo Ñireco, que permitirá generar un nuevo acceso a la ciudad por los barrios del Sur desde la avenida Circunvalación.

El puente lleva años de promesas. La gestión anterior de Gustavo Gennuso adquirió la estructura metálica, pero hubo inconvenientes posteriores que demoraron su utilización, hasta que finalmente el intendente Walter Cortés retomó la iniciativa y comprometió la finalización de esa obra.

Según relató el jefe comunal en su discurso de apertura de sesiones, cuando asumió en diciembre de 2023 se encontró con una deuda en el pago de la estructura metálica del puente y ante ese pasivo la empresa fabricante no otorgaba los planos ni la modalidad de armado de la estructura, que finalmente concedió al municipio una vez saldada la deuda.

La estructura metálica del puente de la calle Wiederhold quedaron desde la gestión anterior. Ahora se terminará la obra. Foto: Gentileza municipalidad de Bariloche

El Gobierno contrató a la empresa local Codistel para la construcción de los pilotes del puente y luego el armado estará en manos de empleados municipales, según indicó Cortés en una entrevista con este diario meses atrás.

En mayo del año pasado el intendente decidió destinar los fondos del bono de prórroga de los contratos petroleros que le correspondía a Bariloche para invertir en la culminación del puente sobre la calle Wiederhold. El monto disponible es de 425 millones de pesos.

Esa decisión tuvo críticas de la oposición que en el Concejo Deliberante promovió usar esos fondos para el cierre del vertedero pero la ordenanza fue inmediatamente vetada por el intendente alegando el convenio ya firmado con la Provincia que resolvió el destino del dinero del bono al puente.

Una obra que mejorará la conectividad

La obra “permitirá mejorar la conectividad y generar mayor fluidez vehicular hacia los barrios del sur de la ciudad”, destacó el municipio que ayer dio a conocer el inicio de los trabajos de limpieza del área y preparación del terreno.

Cortés, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante anunció el inicio y culminación de los trabajos este año. “Vamos a terminar el puente Wiederhold. Es una obra de alto impacto para la ciudad. Vamos a poner las bases, armar la estructura, hormigonar el puente y mejorar los accesos”, señaló.

También el intendente anunció que pavimentará la calle que conduce al puente “para generar un nuevo acceso a Bariloche cruzando el Ñireco por los barrios del sur, que tanto lo necesitan”.

Cortés relató en este sentido que la calle sobre la que se construirá el puente tiene un reclamo de un privado porque no se trataba de una arteria pública, pero aseguró que se inició un acuerdo con el privado.