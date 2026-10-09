Alivio en Downing Street: Larry el gato ya se recuperó de la operación y volvió a caminar por la residencia

En medio de la agitada agenda política que define los pasillos del poder británico, las redes centraron su preocupación sobre una de las figuras institucionales más queridas y longevas del Reino Unido: Larry el gato, el histórico «Cazador Jefe de Ratones» de la Oficina del Gabinete, quien superó con éxito una intervención quirúrgica para la extirpación de un quiste subcutáneo.

Con 19 años de edad recién cumplidos y quince temporadas consecutivas como habitante permanente del emblemático número 10 de Downing Street, el animal ya recibió el alta veterinaria correspondiente, reincorporándose a sus caminatas rutinarias por las alfombras rojas de la sede de gobierno de Reino Unido, disipando la preocupación popular que despertaron los puntos de sutura visibles en su costado tras la operación.

Extirpación de quiste y recuperación: el parte médico oficial sobre Larry el gato en Downing Street

La confirmación sobre el estado de salud del felino llegó directamente a través de voceros oficiales de Downing Street, quienes destacaron la fortaleza física de Larry el gato a pesar de su avanzada longevidad: «Larry está bien y ya ha vuelto a recorrer el edificio; está mucho mejor, pero vamos paso a paso, estando muy agradecidos a los veterinarios por su excelente atención«.

Operaron a Larry el gato.-

La intervención, de carácter menor y programada con antelación, permitió remover la anomalía dérmica sin comprometer su vitalidad general, permitiéndole regresar al mismo inmueble que custodia desde el año 2011.

Rescatado originariamente de las calles del sur de Londres por el célebre refugio Battersea Dogs & Cats Home, el animal arribó a la residencia gubernamental durante la administración de David Cameron, convocado de urgencia tras quedar en evidencia la presencia de roedores en las transmisiones televisivas de la cadena ITV.

Operaron a Larry el gato.-

Con el correr de los años, su temperamento territorial lo llevó a protagonizar recordadas rencillas con otros animales de Whitehall, zorros urbanos e incluso mascotas diplomáticas, al tiempo que forjó un vínculo de simpatía documentado con visitas internacionales de renombre, como el expresidente estadounidense Barack Obama.

Quince años como showman político: las anécdotas de Larry el gato frente a los líderes mundiales

Consolidado como un auténtico ícono pop y una atracción inevitable para los reporteros gráficos apostados en la verja de Downing Street, Larry el gato supo ganarse el mote de «showman absoluto» por su destreza innata para posar ante los flashes y colarse en las fotografías protocolares de los mandatarios de turno.

Desde asomarse al alféizar de una ventana durante la cumbre entre Theresa May y Donald Trump, hasta dormir plácidamente sobre los peldaños de la entrada mientras se anunciaban dimisiones de primeros ministros, su figura aportó una cuota recurrente de distensión ante los momentos más álgidos de la vida parlamentaria británica.

El puesto que encarna no constituye una simple anécdota doméstica moderna, sino una tradición secular: el cargo de ratonero oficial en las dependencias estatales cuenta con antecedentes formales desde la década de 1920, existiendo registros históricos de felinos asalariados al servicio de la corona que se remontan hasta el reinado de Enrique VIII, certificando que el carismático gato atigrado forma parte de un linaje institucional profundamente arraigado en la identidad colectiva del país.