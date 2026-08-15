Daniel Hadad reveló cómo Infobae confirmó la muerte de Jorge Messi antes de dar la primicia

Daniel Hadad reveló cómo fue el proceso periodístico detrás de la primicia sobre la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Durante una entrevista con Alejandro Fantino en Neura, el fundador de Infobae explicó cómo recibió la información, los chequeos que realizó antes de publicarla y por qué decidió esperar aun después de conseguir una confirmación directa.

El empresario de medios utilizó el episodio para reflexionar sobre la responsabilidad de un medio frente a una noticia sensible y de alto impacto, especialmente cuando se trata de una información que todavía no fue difundida públicamente.

Daniel Hadad contó cómo se enteró de la muerte de Jorge Messi

Según relató Hadad durante su paso por Neura, la primera información sobre el fallecimiento le llegó a través de un amigo.

En ese momento, ningún medio había comunicado la noticia y tampoco existía una confirmación pública. Ante ese escenario, decidió no avanzar únicamente con el dato recibido y comenzó a buscar una fuente que pudiera corroborarlo.

Fue entonces cuando, de acuerdo con su relato, logró comunicarse directamente con el médico que estaba atendiendo a Jorge Messi.

El profesional le confirmó el fallecimiento y Hadad obtuvo así una fuente directa para respaldar la información.

Por qué decidió esperar antes de publicar la primicia

A pesar de contar con la confirmación médica, Hadad explicó que Infobae no publicó la noticia inmediatamente.

La decisión estuvo relacionada con la sensibilidad del hecho y con la necesidad de manejar cuidadosamente los tiempos antes de comunicar públicamente la muerte del padre de una de las figuras argentinas más conocidas en el mundo.

Después de esperar un tiempo que consideró prudencial, Infobae publicó la información y se convirtió en el primer medio en dar a conocer la noticia.

Daniel Hadad y la responsabilidad detrás de una primicia

Durante la conversación con Fantino, Hadad tomó el caso como ejemplo para explicar qué sucede dentro de un medio cuando llega una información exclusiva de semejante relevancia.

El fundador de Infobae remarcó que recibir un dato no es suficiente para convertirlo automáticamente en noticia. Antes de publicar, señaló, resulta necesario chequear la información, evaluar la confiabilidad de las fuentes y considerar las consecuencias de la decisión editorial.

El episodio también puso sobre la mesa otro aspecto del oficio periodístico: la tensión entre la velocidad y la verificación, especialmente en un escenario digital donde los medios compiten por informar primero.

En este caso, Hadad aseguró que incluso después de obtener una confirmación directa optó por esperar antes de avanzar.

“Hay que hacerse responsable”: el mensaje de Hadad sobre el periodismo

La experiencia sirvió para que el empresario hablara sobre el riesgo y la responsabilidad que supone tomar decisiones editoriales cuando un medio posee información que todavía no fue publicada por ningún otro.

Su planteo apuntó a que una primicia no se define únicamente por llegar primero, sino también por poder sostener la información publicada y asumir la responsabilidad sobre ella.

El relato se produjo durante su entrevista en Neura, donde Hadad conversó con Alejandro Fantino sobre el funcionamiento de los medios, los cambios que atraviesa el periodismo y las decisiones que deben tomarse cuando una redacción tiene entre sus manos una información exclusiva.