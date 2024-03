El streamer Coscu se posicionó en contra de los discursos de odio: «Se puso de moda ser facho»

El streamer Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como Coscu, visitó ayer el programa «Industria Nacional» de Gelatina, conducido por Pedro Rosemblant y Marcos Aramburu. Durante la transmisión, el influencer con 4.7 millones de suscriptores habló sobre un tema que lo toca muy de cerca: la última dictadura cívico militar.

Es que Martín tiene una historia familiar íntimamente ligada con la última dictadura cívico-militar argentina. Esto es así ya que, Pedro Alfredo ‘Bocha’ Disalvo, tío de Coscu fue secuestrado y desaparecido por el Estado en 1977.

“Yo creo que suena raro, pero medio que se puso de moda ser facho, sobre todo en internet. Está fácil, entre comillas, desligarse rápido y decir hay que matar a todos y todas esas frases de mierda. Siento que está muy fácil, es muy accesible ponerse una foto de alguien que no tiene cara y decir hay que matar a todos” dijo el creador de contenido cuando Marcos Aramburu le preguntó porque pensaba que los discursos pro dictadura están siendo tan aceptados.

“Obviamente, después por ahí le preguntás a esa persona y no te dice eso, pero, ante la duda, la facilidad con la que alguien puede decir algo tan fuerte, hizo que de alguna manera se mantenga o se avive un mensaje que, como vos decís, en otro momento no se podía decir, era mucho más difícil decir”.

“Por ahí también a muchos de los referentes que tenían que perpetuar algún ideal de identidad les empezó a costar, y se empezó a soltar y eso hizo que las nuevas generaciones, sobre todo, no lo tengan tan presente o duden o no reconozcan la historia, no reconozcan cómo fue” expresó el joven de 32 años.

También recalcó la importancia de posicionarse sobre estos temas. “Yo de alguna manera hasta me doy cuenta que hasta lo veo como la otra cara porque estoy rodeado de gente que no sabe lo que pasó y eso es lo que, entre comillas, hace que mi lectura de reflejo sea la otra cara, pero es la cara. A mí me gusta remarcarlo y me gusta dar el presente con respecto a esto porque siento que es la otra cara en algún aspecto” expresó Coscu.