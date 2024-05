Flor Peña habló sobre los artistas que expresan sus opiniones políticas: «Yo no voté a este gobierno pero hay que calmarse»

Florencia Peña pasó por «Industria Nacional» el programa de streaming de Pedro Rosemblat y habló sobre las declaraciones de sus colegas sobre el gobierno nacional.

Porque confirmó que no votó a este gobierno pero que "se tiene que respetar". pic.twitter.com/UE15hpLwOw — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 10, 2024

«Hoy no se están haciendo las cosas como yo creo que se tendrían que hacer. Pero, yo tengo que respetar y tengo que esperar» comenzó a explicar Peña.

«Yo no voté a este gobierno, pero no puedo creer que yo tengo la autoridad para decir ‘ustedes son todos una manga de forros’ porque la única manera en la que puedo expresarme es desde mí» continuó la actriz. Luego, recordó a Guillermo Francella, quien recientemente admitió que «tiene esperanzas en este gobierno.

«Yo trabajo con gente que piensa distinto, mucho más que con la que piensa igual que yo. Yo laburo con Guille Francella hace 1500 años y nos amamos, nos respetamos y pensamos opuesto, pero podemos laburar bien juntos» confesó sobre su compañero de elenco en «Casados con Hijos».

Además, habló sobre su amigo, el conductor Alejandro «Marley» Wiebe. «Y a mí me pasa con Marley, es una de las cosas con las que más me divierto en el mundo, parecemos dos adolescentes estúpidos pero cada vez que nos vemos están las antípodas de mis pensamientos, pero nos llevamos bien» afirmó Florencia.

«Me parece que hay que calmarse, yo me calmé, pero sigo diciendo lo que pienso» concluyó la actriz.

Flor Peña afirmó que hay que cuestionar la monogamía: «No es natural»

La actriz también visitó otro popular programa de streaming, «Antes que Nadie» de Luzu TV. Fue en esa ocasión que habló sobre las relaciones románticas.

Florencia se expresó sobre el poliamor ya que esa es la forma en la que se víncula con su marido Ramiro Ponce de León. “Quizás el debate que nos debemos es ser un poco más honestos” comenzó Peña. “Si te voy a traicionar y me vas a traicionar, mejor, abrámosla (a la pareja)” continuó.

“Fuimos criados con la estructura mental de que el otro me pertenece y de que si el otro no me pertenece, hay traición, se juega el amor” afirmó y luego concluyó: “La monogamia es una construcción social, el hombre no es monogámico por naturaleza”.