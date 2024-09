Moria Casán fue letal contra Susana Giménez y Pampita: «Las dos son…»

En medio del escándalo por la crisis matrimonial y supuesta infidelidad que esta sufriendo Pampita con su marido Roberto García Moritán, una cuenta de X (Twitter) aseguró que la modelo visitará el living de Susana Giménez. Moria Casán vio el tuit y fue lapidaria contra ambas.

2 mononeuronales #se entenderán,? Jasa — Moria Casán (@Moria_Casan) September 24, 2024

Moria en X(Twitter): Apuntó contra las figuras del espéctaculo y explicó porque no regreso al Cantanto 2024

Moria Casán nunca se calla nada. La conductora de streaming es conocida por sus mútiples peleas con figuras del espectaculo y sus picantes comentarios. Durante la noche de martes, la diva apareció en X (Twitter) y fue lapidaria contra Pampita y Susana Giménez.

“Según #ALaTarde, Pampita rompe el silencio este domingo con Susana Giménez”, tuitearon desde la cuenta de X (Twitter) de «Mundo Famosos Ok. «La One» respondió el tuit sin rodeos: “Dos mononeuronales, ¿se entenderán? Jaja».

Esta no es la primera vez que Casán se enfrenta con la modelo, ya que tuvieron un duro enfrentamiento en diciembre, cuando ambas integraban el jurado del Bailando 2023.Rápidamente, el tuit recorrió las redes y fue resubido por «El Ejército de LAM», cuenta de X del programa de América TV, por lo cual, Moria decidió explicar su respuesta.

«Todos me llaman a mi por ser TUTANKAMO, conozco las sábanas, verdades y mentiras de muchos. Me asombra su decadencia, el felpudeo berreta, explícito y obvio del entorno para que no salgan de su nube y tomen la realidad. Banco a Ángel (de Brito) entiende todo, surfea, bucea y no se marea, ejército de lam, soldados y generales», escribió Casán.

Además, explicó porque no regresó a ser jurado del Cantanto 2024. «Yo agarro si conduce Tinelli. Acepté estar en el Cantando durante la pandemia porque me hablaron Ángel de Brito y el Chato Prada. Además, en esa ocasión, conducía Angelito. Con nombre disminutivo no. Yo no me siento en la mesa de saldos», contestó «la One» siempre picante.