Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, pionero de la cocina televisiva argentina

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, pionero de la cocina televisiva, a los 87 años

El reconocido chef Ramiro Rodríguez Pardo falleció este martes a los 87 años. Hace un tiempo padecía Parkinson y tenía complicaciones derivadas de un cuadro senil. Se encontraba internado hace tres meses.

El chef Dante Liporace compartió la triste noticia en sus redes sociales: «Hoy se fue el otro gran prócer de la gastronomía argentina junto al Gato. Se va un grande, un referente, un maestro que nos deja un legado inmenso. Gracias Ramiro. Tu huella queda para siempre«, remarcó.

Rodríguez Pardo fue el creador del legendario restaurante Catalinas y formó una inolvidable dupla en televisión con su amigo el Gato Dumas. Junto con su compañero, protagonizaron el recordado programa «Gatopardo«, donde compartían sus mejores recetas, además de anécdotas y un gran entusiasmo por la cocina.

La historia del chef Ramiro Rodríguez Pardo

De origen español, Pardo llegó a Buenos Aires con 22 años. Estuvo muy cerca de ser cura en Santiago de Compostela, pero cambió a tiempo y se dio cuenta que su verdadera pasión era la cocina. Vale destacar que el oficio lo aprendió gracias a un tío gastronómico.

En una entrevista, se le consultó qué significaba para él la cocina, a lo que dijo:» A la cocina tenés que tomarla muy en serio; es una pasión, un amor. Si bien es dura y esclava, es algo que no te falla jamás. Si la amás y la querés, la profesión bien realizada te da muchísima satisfacción», expresó.

A lo largo de su carrera, el chef resaltó que su cocina preferida era la del mar: «Siento pasión, porque es una cocina de relojería suiza respecto de los puntos de cocción. Al mismo tiempo, tenés mucha diversidad, muchos productos y cada uno con puntos diferentes».