Quién era Oscar “el Negro” González Oro: su edad, su carrera y los programas que marcaron la radio

Oscar González Oro murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, Uruguay. Con casi cuatro décadas de trayectoria, el periodista y conductor dejó una marca profunda en la radio argentina y alcanzó sus años de mayor popularidad al frente de “El oro y el moro”, el histórico ciclo de Radio 10.

La muerte de Oscar “el Negro” González Oro generó conmoción este viernes en el mundo de los medios. Con una voz inconfundible y un estilo que combinaba información, entrevistas, opinión, música y humor, se convirtió en una de las grandes figuras de la radiofonía argentina.

González Oro tenía 74 años y desde 2020 vivía en Punta del Este, Uruguay, donde había elegido instalarse para llevar una vida más tranquila. Detrás quedaban casi cuatro décadas frente a los micrófonos y una carrera que tuvo su punto más alto con El oro y el moro, programa que durante años dominó las mañanas de la AM.

Quién era Oscar González Oro y cómo comenzó su carrera

Oscar González Oro nació el 16 de octubre de 1951 en Mendoza. Fue hijo de Ricardo y Tita y creció junto a sus hermanos Pedro, Ricardo y Armando. Durante su infancia, su familia decidió dejar Mendoza y mudarse a Buenos Aires.

Antes de convertirse en periodista, soñaba con ser cantante o concertista de piano. La música estuvo presente desde muy chico y terminó siendo, precisamente, una de las puertas que lo acercaron a la radio.

Durante uno de sus regresos a Mendoza comenzó a pasar música en Radio de Cuyo, una primera experiencia que anticiparía el rumbo que tomaría su vida profesional. También estudió durante un tiempo Abogacía y Psicología y se formó en teatro.

A fines de los años 80 tuvo otra experiencia clave en FM Playa Verde, en Pinamar, donde condujo un programa nocturno. Más tarde llegó a Radio Del Plata, primero como productor y luego como conductor. Allí comenzó a desarrollar el estilo cercano y personal que terminaría convirtiéndose en una de sus marcas registradas.

“El oro y el moro”, el programa que lo convirtió en una figura de la radio

El gran salto llegó a fines de los años 90. Daniel Hadad lo convocó para integrar Radio 10, una emisora que estaba dando sus primeros pasos y que poco después se transformaría en una de las más escuchadas del país.

El 4 de enero de 1999 debutó El oro y el moro. El programa se convirtió rápidamente en un fenómeno y llegó a liderar durante años las mediciones de audiencia de la radio AM.

Por su mesa pasaron periodistas y especialistas como Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin, mientras González Oro entrevistaba a protagonistas de la política, el espectáculo y la cultura.

Su fórmula mezclaba actualidad con entretenimiento y una fuerte conexión con quienes estaban del otro lado del receptor. Presidentes, ministros y estrellas internacionales pasaron por su micrófono, mientras figuras como Sandro llegaron a comunicarse con el programa como un oyente más.

El éxito fue contundente. El oro y el moro permaneció 15 años en Radio 10, y durante una extensa etapa se mantuvo al frente de las mediciones de audiencia.

La televisión y los otros trabajos de González Oro

Aunque la radio fue su gran territorio, González Oro también construyó una importante trayectoria televisiva.

Participó de Polémica en el bar, junto a Gerardo Sofovich, y formó parte de Cotidiano. También estuvo al frente de ciclos como ** Posdata, Noches negras y Los unos y los otros**. Uno de sus últimos trabajos en televisión fue la conducción de Nosotros a la mañana, por eltrece.

Después de su extensa etapa en Radio 10 también pasó por La Red y Radio Rivadavia. En 2021 llegó a anunciar su retiro del periodismo después de 35 años de carrera, aunque tiempo después volvió a los medios.

En 2023 asumió como gerente artístico de Radio Continental y volvió a ponerse al frente de El oro y el moro, demostrando que su vínculo con la radio seguía intacto.

Su nueva vida en Punta del Este

En agosto de 2020, en plena pandemia, González Oro decidió instalarse en Punta del Este. Allí encontró una rutina alejada del ritmo que había marcado buena parte de su carrera en Buenos Aires.

Desde Uruguay continuó manteniendo contacto con los medios y realizó diferentes proyectos. En distintas entrevistas habló de su agradecimiento hacia el país que había elegido para vivir y de la tranquilidad que había encontrado allí.

Este viernes 25 de septiembre, Oscar González Oro murió a los 74 años en Punta del Este, dejando atrás una carrera que atravesó varias décadas y generaciones de oyentes.

Su nombre quedó especialmente ligado a las mañanas de la radio argentina y a un ciclo que marcó una época: ** El oro y el moro, el programa que convirtió al “Negro” González Oro en una de las voces más reconocibles de la AM argentina**.

Con información de Infobae